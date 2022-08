"A parroquia máis grande que teño é o Facebook"

Interesado polas novas tecnoloxías, emprega as redes sociais para achegarse aos fieis, leva 18 parroquias, é asesor relixioso da Cope, investigador da historia local e fotógrafo.

Mesmo recuperou tras décadas de abandono e coa axuda dun veciño a igrexa vella de Ribas de Miño. Sen vacacións dende 2005, a súa axenda bota fume.

A maiores de crego, quedoulle algunha vocación frustrada?

Quedoume pena por non rematar a carreira de Periodismo. Faltábanme uns créditos para que ma convalidaran na Pontificia en Salamanca, pero empecei con máis parroquias e non fixen o curso.

Lembra que hai anos sufriu un grave accidente de tráfico. Fíxolle ver a vida doutra maneira?

Non, seguín igual. Dei grazas a Deus porque o podía contar. O que me fixo ver a vida doutra maneira foi un intercambio cun cura dun barrio das aforas de Santo Domingo, de pobreza e marxinación, con violencia, furacáns que destruíron todo... e xente sorinte. Axudoume a relativizar todo, os problemas e as cousas.

Houbo quen xa lle chamou ‘o cura das fotos’ por esa grande afección súa. De onde lle veu?

Meu pai foi fotógrafo na zona de Pedrafita, sempre estaba coa cámara ao ombro. Teño un arquivo del pendente de dixitalizar. Cando faleceu empecei cun blog na súa homenaxe. Teño outro blog do Páramo, un persoal... Quedaron un pouquiño parados cando empecei con máis contido nas redes. Outra parroquia é o Facebook (ri), a máis grande que teño.

Cantos seguidores suma?

En Facebook 1.700 ou por aí. en Instagram arredor de 500. Teño outras redes que quedaron de lado: Pinterest, Twitter...

É un crego 2.0?

Non sei se 2.0, 3.0, 4.0... Empecei sendo 1.0, unidireccional. Agora xa interaccionan os fregueses comigo tamén. Axuda a coñecernos e agradecen que eu poña cousas da zona nas redes.

Segue en marcha a app das misas no Páramo que creou no 2016?

É fundamental para o meu traballo, a ferramenta máis valiosa que teño para organizar as parroquias. A moitas persoas póñolle un icono na pantalla para poder entrar directamente. Outros pregúntanlles aos fillos. Unha señora díxome un día que chamara á filla a Madrid para que lle dixera a que hora tiña a misa.

Pódese ser influencer no púlpito?

Cada vez menos porque cada vez hai menos xente nas igrexas. A vida do cura, a actividade nas parroquias, non é só no púlpito. Que te vexan presente nos eventos, acompañar aos fregueses nas comidas, nas festas... pode ser unha forma de ser influencer a pequena escala. A igrexa terá futuro en pequenas comunidades.

Cal é a clave para ser tan prezado coma vostede nas parroquias?

Non sei. Eu son moi perfeccionista, moi sentido coas cousas e cando vexo que non podo chegar a todo tamén o paso mal. Os fregueses son a miña familia, entrégome en corpo e alma a eles e dedícolles todo o tempo que teño, 24 horas, 365 días.

Como se ve na xubilación?

Non me vexo. Mentres teña saúde, un cura non se xubila.