José Manuel López Torre: "Paréceme que Escontrela podería encaixar no PSOE polo seu perfil"

Concelleiro de Medio Ambiente entre 2015 e 2019, e reelixido como secretario xeral do PSOE de Sarria en febreiro, José Manuel López Torre fala dos plans do partido para as eleccións de maio.

Como levan os preparativos para as vindeiras municipais?

A dirección federal esixe ter candidato e lista completa entre o 16 de novembro e o 12 de xaneiro. Xa levamos tempo traballando.

Hai comentarios de que Benjamín Escontrela, actual concelleiro de Galicia Sempre, sería candidato polo PSOE. Están en conversas?

Eu estou na executiva provincial, teño gran relación co presidente da Deputación e coa secretaria de organización e en ningún momento se falou de que ía vir a Sarria algún alto cargo para reunirse con Benjamín Escontrela.

Non hai xestións nese sentido?

Non. Eu si teño falado con Benjamín, paréceme unha persoa que podería encaixar, paréceme que ten un perfil que podería ser, pero polo momento non hai nada.

Nada pechado, pero si falado.

Moi someramente. Tamén ten que pronunciarse a executiva e a asemblea, de momento non hai nada pechado. Que a min persoalmente, como secretario, me gusta a opción, non vou dicir que non, todo o contrario. Pero que sexa a que se tome, non hai nada.

No anterior mandato gobernaron xuntos unha curta tempada...

Curta, pero intensa.

Que outras opcións barallan?

Temos tres posibles candidatos.

Cóntase vostede entre eles?

Si, en principio tamén se baralla a miña posibilidade. Pediume a executiva que dera o paso e podería ser unha opción. Pero teño que pensalo moito. Si é verdade que a executiva me dixo que consideraba que podía ir e teño o respaldo da provincial e da nacional. Pero aínda é moi pronto.

Cal é a terceira opción?

É un tapado, non o podo dicir.

Está tendo máis presenza a secretaria local de organización, Irasema López. Podería ser ela?

Podería ser unha opción. Ten un bo perfil, é unha rapaza nova, unha muller, que é moi importante para nós que sexa muller, e vexo que ten moitas ganas e moita ilusión. Podería ser tamén.

Entón a cantos imos? A catro?

Entón iremos a catro.

Decidirano na executiva local?

Si, imos decidilo nós na executiva local e despois levar a proposta á asemblea, que ten que pronunciarse. Se se aproba, presentarase na provincial. A provincial e a nacional dixeron que o que decidiramos nós estaba ben feito.

O PSOE está recuperando a antigos militantes como Antonio Gato en Monterroso. Ve viable un achegamento con outro exsocialista como é Claudio Garrido?

Hai moita rumoloxía. Preguntei e non me consta absolutamente nada. Eu neste momento non o vexo factible, véxoo moi difícil, pero non descarto nada. Neste momento non me parece unha opción viable. Coincidín co alcalde nunha voda e en principio non ten ningunha intención de volver.

Por parte do presidente da Deputación tampouco parece que haxa moita intención...

Paréceme a min que tampouco. Pero, bueno, son impresións.

Antes do último pleno anunciaron dende o partido o apoio á moción de Escontrela sobre o catastrazo. Foi un achegamento?

Non, apoiamos por estar de acordo coa proposta. O medio rural está nun momento de gran dificultade. O ‘catastrazo’ foi un desastre, estamos falando de xente á que lle veñen 7.500 euros, 5.000… Para nós é un tema prioritario e eu estou moi concienciado. Parécenos que Benjamín ten razón coa caducidade. Consultamos con avogados de Unións Agrarias e da Deputación e ven moi viable que haxa caducidade do procedemento.

A exalcaldesa e actual voceira do PSOE, Pilar López, segue formando parte do partido?

Deuse de baixa como militante hai uns meses, pero segue sendo a nosa voceira.

Hai un tempo dende a executiva local enviaron unha carta á dirección galega indicando que o grupo municipal actuaba "unilateralmente". Como están as relacións?

Hai un certo achegamento. Había unhas discrepancias manifestas entre executiva e concelleiros, pero é unha realidade que hoxe estamos en bastante boa sintonía.

É certo que chegaron a abrirlle un expediente a Pilar López?

Si, solicitouse. Polas discrepancias que había, que non estabamos de acordo e así o comunicamos aos órganos competentes.

En que quedou?

Non se lle deu máis trámite. Non volvemos saber máis diso.

Contan con algún dos dous concelleiros actuais para a próxima lista que confeccionen no partido?

Con Pilar non, porque xa manifestou que non quería. Con Diego (López) pode ser unha opción tamén que participe na lista.

Nas últimas eleccións, o PSOE pasou de catro a dous concelleiros. Cre posible recuperar votantes?

Nas anteriores eleccións houbo unha división moi grande entre unha persoa que estivera moitos anos de número un (Claudio Garrido) e outra persoa que era a alcaldesa (Pilar López). Entón o partido dividiuse completamente. Déronse de baixa daquela moitos militantes, foi un momento moi, moi difícil. Pero hoxe recuperamos moitos militantes, temos máis que antes e vese que hai unha certa unidade. A xente que é do Partido Socialista de toda a vida estase recuperando. Había xente que discrepaba coa alcaldesa.

Cantos militantes teñen agora?

Temos 89. E estamos pensando en cambiar de sede para ter un local máis céntrico que sexa comarcal. Eu creo moito nas bisbarras. Teño moita ilusión e creo que imos facer unha boa campaña. E percibo na rúa militantes que se están recuperando e unha certa ilusión.