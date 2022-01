"Paréceme unha obra fabulosa por como captou o meu xesto de concentración traballando"

A COMUNIDADE de arte urbana Street Art Cities vén de elixir dous murais da provincia entre os cen que optan a ser o mellor do mundo do 2021 nunha votación aberta ata o 6 de febreiro. Trátase do Xulio César do lucense Diego As, na Ronda da Muralla, e do retrato do luthier Xermán Arias que fixo o ourensán Mon Devane en Triacastela dentro do proxecto Las Estrellas del Camino, unha iniciativa de Estrella Galicia que recrea distintos persoeiros ao longo da ruta xacobea. Para o sarriao é un orgullo unir a súa imaxe ao Camiño. «Son produto del», di.

Como leva ser protagonista dun mural con opcións de converterse no mellor do mundo?

A verdade é que estiven bastante leado e entereime hai unhas horas. Paréceme fantástico, encántame. Paréceme unha obra moi boa por moitos matices, por como captou o xesto, ese momento de estar concentrado traballando. Iso para min é realmente o máis difícil. Debuxar unha persoa que está no traballo e captar xusto iso. Fíxoo de maneira maxistral. Por iso paréceme unha obra fabulosa, máis alá de que sexa eu o modelo ou non. Eu véxome totalmente representado e o xesto ese de concentración está ao alcance de xente realmente boa, boa.

Mon Devane fixo este mural a partir dunha fotografía súa?

Si, fixéronme unha foto ex profeso para iso. Mon Devane estaba presente cando se realizou.

Xa puido votar pola obra?

Aínda non me deu tempo. Vou votar loxicamente (ri).

Primera obra de la exposición "Las Estrellas del Camino", comisariada por @estrellagalicia . En este caso un retrato del luthier de Sarria Xermán Arias. Podéis encontrar toda la info de este retratado en la web del proyecto https://t.co/CB8rVL1gxg pic.twitter.com/bCy9PQ7SRE — Mon Devane (@mondevane) March 22, 2021

Dende que se fixo, hai agora un ano aproximadamente, recibiu moitas reaccións de xente?

Ao principio, moitísimas. Sobre todo a xente da zona. Cando empezou a coller forma o mural e me recoñeceu veu xente aquí á casa dicirmo e mandábanme fotos para ver a evolución. Despois si que é verdade que algún peregrino me recoñeceu. Coincidiu que ía eu camiñando cara a Barbadelo e perguntoume se era o que estaba no mural. Isto, como todo, ten a efervescencia que ten no momento. Cando saíu o anuncio de Estrella Galicia tamén me chamou moita xente para felicitarme. Pero a partir de aí estabilizouse, normal.

Está en contacto co autor?

O certo é que non. Tivemos o con- Xermán Arias. tacto de cando veu ao taller para a foto, despois cando estaba facendo o mural fun por alí e estiven un anaco falando con el, pero a partir de aí non tivemos máis contacto. El fixo tamén o mural de Xela Arias xunto á capela do Lázaro (Sarria). É un estilo inconfundible.

Neste caso hai dúas representacións da provincia de Lugo que optan a mellor mural do 2021.

Si, nun caso é un personaxe histórico e noutro unha persoa viva, creo que son dous enfoques moi diferentes da arte urbana. Un trátase dunha figura mítica como Xulio César, que está xenial, que me parece precioso, cada vez que paso por alí ‘flipo’. E este outro enfoque é dunha persoa viva, moito máis humilde evidentemente, pero que está aí.

Cre que o feito de estar representado nesta obra pode axudar dalgunha maneira a difundir o traballo dun luthier como vostede?

Evidentemente, sempre vai contar. Calquera que non teña nin idea do traballo dun luthier pode preguntarse que fai esta persoa para que a poñan nun mural. A min paréceme que sempre pode aportar, non sei canto, pero restar en ningún caso.

No seu caso, que sempre se declarou un apaixonado do Camiño de Santiago, será un orgullo estar en plena ruta xacobea...

Pois si, absolutamente. Eu sempre presumo de nacer no Camiño. Son un pouco produto del porque dende moi neno vin peregrinos que pasaban, que durmían na casa, pedían un ovo, un pouco de leite, un sitio para poder tirar o saco de durmir… Non vou negar que me fai ilusión que a miña imaxe sirva para potenciar o Camiño ou darlle visibilidade, porque a min o Camiño deume moito. Considérome un produto do Camiño.