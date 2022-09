O Páramo tendrá una pista deportiva con una inversión de 72.000 euros

El Concello creará una pista multideporte en el Ceip Plurilingüe de O Páramo, centro educativo que contará así con un infraestructura dotada para la práctica de fútbol o baloncesto, entre muchos otros deportes, con seguridad y en buenas condiciones. Las instalaciones serán para uso de los alumnos, así como del resto de vecinos.

El plazo de ejecución de las obras es de un mes, debiendo estar terminada y certificada la actuación el 25 de noviembre. La Xunta es la que subveciona este proyecto, que tiene un presupuesto de 72.746 euros.

El Concello acaba de sacar a licitación la obra y las empresas que quieran hacerse con el contrato tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el día 20 en el consistorio de O Páramo, de 9.00 a 15.00 horas.

El recinto constará de una superficie de 22x12 metros de resina deportiva, un material flexible que minimiza los daños por caída y que es óptimo para la realización de actividad física. Estará cerrado por vallas, a modo de pared, de dos metros de alto. Albergará, además, las porterías y las canastas en los extremos, así como una red en el centro para la práctica de deportes de raqueta o voleibol.

ILUMINACIÓN. También se instalarán seis torres con alumbrado led que garantizarán la correcta iluminación de la pista multideporte para su utilización en condiciones de poca luz. Esto ayudará así a darle usos también en horario no escolar y en garantizar la seguridad, evitando accidentes, tal y como recoge el proyecto de la obra.

Todo esto hará que el recinto cuente con un diseño polifuncional, que sirve para la prática de más de cinco deportes; modular, al ser adaptable a varias medidas según su uso y las necesidades de cada momento; con materiales que certifican su durabilidad y su seguridad, además de su fácil mantenimiento, una cosa primordial al tratarse de un centro escolar, apunta el proyecto.

La zona elegida para la nueva instalación es una zona verde próxima a otra pista con la que ya contaba el colegio, de forma que los espacios deportivos del centro estén próximos.

necesidad. Estas instalaciones eran una necesidad con la que el centro paramés podrá contar desde este curso escolar. El alcalde, José Luis López, asegura que "é unha oportunidade marabillosa de poñer unha pista así no Páramo xa que non contabamos con ningunha".

"Nela poderanse practicar moitos deportes como, por exemplo, o fútbol sala e o baloncesto. Ademais de para a utilización do colexio, poderán acceder a ela todas as persoas que as queiran usar", aclara el mandatario, encantado con esta nueva pista.

Las instalaciones son financiadas por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, con el que también costea otras pistas multideporte en centros de la comunidad y polos creativos.