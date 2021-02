O Páramo, sorte ou coidado

Un oasis no medio da pandemia. Así está o concello do Páramo, sen contaxios ata o momento e rodeado de territorios moi castigados polo coronavirus. Os seus veciños non saben se a súa boa saúde se debe á sorte, ao coidado ou ás dúas cousas, pero por se acaso non baixan a garda.

Só catro concellos da provincia de Lugo se manteñen libres de covid- 19 ata o momento. Son O Páramo, Navia de Suarna, Ribeira de Piquín e Triacastela. Todos eles son territorios rurais, con pouca poboación e moi dispersa. Nestas características comúns podería estar a clave da pouca incidencia da pandemia. Porén, tamén teñen unha elevada porcentaxe de poboación maior, un hándicap que os fai especialmente vulnerables e polo que deben evitar a toda costa que o virus traspase as súas fronteiras.

RODEADO. O concello do Páramo é un caso singular porque limita ou está moi próximo a territorios especialmente castigados polo coronavirus, como Lugo ou Sarria. O seu contador de contaxios mantense a cero e os parameses afánanse por conservalo así, conscientes de que son dos poucos que aínda poden respirar relativamente tranquilos.

"Truco non hai ningún, é cousa de moita concienciación, de seguir as normas ao pé da letra, sorte e nada máis", afirma con rotundidade o alcalde, José Luis López López.

O alcalde pide especial coidado ás persoas que visiten o concello, xa sexan familiares de residentes ou alleos, para evitar riscos

O rexedor non se cansa de repetir que hai que aplicar todas as medidas preventivas e ter moito coidado coa desinfección. Aínda así, amosa fachenda polo comportamento exemplar dos seus veciños. "A xente é moi consciente do perigo e, aínda que a nosa situación é boa, non hai relaxación no cumprimento das normas", comenta.

SATISFACCIÓN CONTIDA. Os parameses non ocultan que están moi contentos pola sorte que está correndo o seu concello no que á pandemia se refire, pero ao mesmo tempo "hai moito medo" e iso axuda a que non se despiste ninguén á hora de seguir as medidas preventivas, explica Míriam, unha empregada da perruquería Joana.

Os hábitos de traballo desta rapaza mudaron radicalmente por culpa do coronavirus. "Ao principio foi un caos, pero agora xa é rutina e faise sen pensar. Hai que limpar a todas horas, desinfectar moi ben, usar xel, máscara, coidar as distancias".

Lévalle máis tempo ca antes facer o mesmo traballo, pero o importante é manter a seguridade en todo momento. "Hai que programarse doutro xeito. Os clientes teñen que vir con cita e tardamos máis en desinfectar entre unha persoa e outra".

RESTRICIÓNS. Aínda que no Páramo non se detectaron casos de coronavirus, o concello está suxeito ás mesmas restricións que o resto. Os parameses acéptano con resignación. "Ten que ser así, se non sería un perigo", di Míriam.

O alcalde comenta tamén esta cuestión e apunta como exemplo as restricións á mobilidade. "Insistimos moito en que hai que ter coidado coas visitas, xa sexan familiares ou persoas alleas. A precaución ten que ser máxima nestes casos".

No coidado e a prevención está a clave, aínda que nos tempos que corren a sorte é moi boa aliada.