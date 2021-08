O Concello do Páramo está a impulsar a creación da primeira ruta de sendeirismo no municipio, un itinerario que partirá do cruceiro que hai na carballeira do campo da feira e rematará na torre medieval da Barreira, onde quedan algúns restos desta antiga fortificación. Tamén pasará polas parroquias de Vilarmosteiro e San Martiño da Torre, dando forma así a un percorrido de 1,925 quilómetros de lonxitude.

O itinerario correspóndense cun antigo paso de gando cara ao campo da feira desde a Montaña de Friolfe por Vilariño e pon en valor espazos de alto valor etnográfico, histórico, paisaxístico e ecolóxico.

A actuación ten un presuposto total de 14.908, 22 euros e conta cunha aportación de 12.320,84 procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, dentro do programa de axudas para apoiar a mellora do patrimonio natural en 13 municipios pertencentes ás reservas da biosfera da provincia de Lugo.

Así, o obxectivo de crear esta ruta é recuperar, sinalizar e conservar antigos camiños, "incrementando y promoviendo un turismo sostenible de acuerdo a los valores medioambientales", explican os artífices dun proxecto que foi, en boa medida, iniciativa do concelleiro de cultura do Páramo, Pablo Armesto.

Os traballos consistirán na instalación de paneis informativos con datos relativos á ruta naqueles lugares máis visibles e importantes do trazado, así como sinais que cumprirán co manual oficial de sinalización turística da Xunta, o da Federación Galega de Montañismo e da Axencia Galega de Turismo para os centros de BTT. Tamén se colocarán uns 50 postes de madeira indicando a continuidade da ruta, os cambios de dirección e direccións erróneas, así como marcas horizontais.

Pola súa parte, as tarefas de roza e limpeza do trazado correrán a cargo do persoal e da maquinaria do Concello paramés. O prazo de execución para o total deste proxecto é de dúas semanas.

SEGUNDA FASE. Desde o consistorio barallan unha posible segunda fase, para executar nun futuro, que chegaría ata o miradoiro de San Pedro, en Friolfe. De aí, poderiase ir ata Mirallos, en Paradela, e enlazar co Camiño Francés.

Tres espazos únicos que non se poden perder na ruta

A ruta á torre da Barreira pasará por espazos que destacan polo seu valor natural, histórico e etnográfico, pero hai tres que o camiñante non poderá perder na súa visita.



CAMPO DA FEIRA. É o punto de partida, dende o mesmo centro do Páramo. Nel existe un cruceiro e a escultura do recoñecido escritor e poeta Arcadio López Casanova, moi vencellado ao municipio.



IGREXA DE VILARMOSTEIRO. Templo románico no que a tradición oral sitúa un antigo mosteiro da época altomedieval que, ao parecer, tería advocación a San Salvador. No interior da igrexa consérvase un retablo barroco único na comarca.



TORRE DA BARREIRA. Logo de pasar pola aldea de Vigo e a súa capela das Dores, chégase aos restos da torre medieval, mandada construír por Álvaro González de Ribadeneira no século XV con pedras da antiga fortaleza de Aguieira. Mantívose en pé ata o século XIX.