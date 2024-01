Logo do maremágnum a nivel municipal e autonómico que trouxo consigo a presentación de moitas das candidaturas ás eleccións do 18 de febreiro, os galegos e as galegas todavía permanecían expectantes por coñecer cal sería a decisión de Ramón de Faxarda, o presidente do partido Como Dios Manda (CDM), que acaba de anunciar que non se presentará este ano aos comicios autonómicos.

O colectivo Páramo Pictures, coñecido por publicar vídeos musicais e humorísticos cun forte compoñente crítico e satírico, volveu á carga con motivo das eleccións galegas a través do personaxe de Ramón de Faxarda, un dos máis emblemáticos da súa canle, logo dun ano sen lanzar novos vídeos.

"Quixemos reciclar a idea que empregaramos noutra ocasión para as municipais e coñecer a perspectiva de Ramón neste caso", explica Iván Capón, un dos membros da agrupación e encargado ademais de interpretar a Ramón de Faxarda, ao seu parecer, "un home de aldea que non ten ningún problema nin reparo en expresar a súa opinión sobre a situación política actual".

O novo vídeo de Páramo Pictures comeza co anuncio de Ramón, que di que non se presentará este ano ás autonómicas, pero que, á súa vez, non dubida en facer unha análise do panorama actual, comezando polo concello do Páramo, no que recorda a concentración que se convocou no municipio por falta de persoal no centro de saúde da vila, unha medida, baixo o seu criterio, "electoralista", ante á que el mesmo propón á veciñanza manterse activa para reducir o máximo posible as visitas ao ambulatorio.

"Galicia é preciosa, pero chea de xente atrasada, bruta, ignorante. A Xunta fai moi ben en non conseguir competencias; mellor que nos gobernen partidos onde está a xente estudiada, en Madrid", explica Ramón no vídeo.

Por último, o líder do partido Como Deus Manda (CDM) recoñece que "todos os políticos somos iguais, así que é importante votar aos de sempre", aínda que, dende a agrupación, animan á poboación a non seguir "a raxatabla" os consellos de Ramón.

"Só buscamos facer un humor, é unha carallada, ao igual que outros vídeos que temos, pero non mencionamos a ninguén, máis ben queremos que a xente reflexione por si mesma", sinala Iván Capón, que di que non levan a conta dos vídeos que soben porque "non somos youtubers, e simplemente subimos algo cando consideramos, sobre a marcha, sen presións".

A súa parodia 'Bertolina' cumpre dez anos

O colectivo humorístico do Páramo está de aniversario polo tema Bertolina, a súa parodia da canción Adrenalina, Wisin e Ricky Martin, que cumpre dez anos. "Fíxose moi viral no seu momento, e xa levamos bastante tempo subindo vídeos, pero sempre de forma distendida", asegura Iván Capón, que di que o seguinte virá "cando cadre".

Mentres tanto, os que non os coñezan, poden revisar os seus vídeos en Youtube, onde contan con decenas de parodias de cancións de artistas como Luis Fonsi, Rosalía, Sia ou Miley Cyrus, ademais de vídeos cargados de retranca sobre a sociedade galega.