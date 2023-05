O Páramo acollerá as Feiras de Primavera do 9 ao 11 de xuño con gando vacún e cabalar

As veteranas Feiras e Festas de Primavera do Páramo, que se contan entre as máis antigas de Galicia, celebrarán os seus 45 anos de vida do día 9 ao 11 de xuño, nos cales haberá dende concurso de gando vacún ata exhibicións de doma ecuestre e de falcoería.

A Asociación de Amigos do Campo da Feira, fundada no ano 1976, encárgase de organizar estes actos, en colaboración co Concello do Páramo. Segundo explica, os preparativos están xa en marcha para ofrecer tres días de festa na emblemática carballeira do campo da feira, co gando como protagonista, pero tamén con outras actividades como exposición de maquinaria agrícola, mostra de traballos da Asociación de Mulleres Rurais, postos de artesanía e de polbo ou música con charangas, grupos folclóricos e orquestras.

As Feiras de Primavera comenzarán o 9 de xuño coa inauguración a cargo de varias autoridades, seguida do pregón, que o pasado ano pronunciou o escritor e xornalista Xulio Xiz e que nesta edición está por pechar. Haberá tamén un xantar oficial baixo unha carpa e actuacións musicais.

O día grande será o 10 de xuño, xornada de feira mensual no Páramo. O gando vacún centrará un concurso que premiará as mellores reses das distintas razas participantes. Segundo avanzan os organizadores, o certame non se verá afectado pola vacinación contra a lingua azul dado que xa está confirmada a presenza de gandarías do Páramo, Samos ou Láncara.

Nesa mesma xornada terá lugar unha demostración de falcoería, que dará paso o día seguinte, 11 de xuño, á exhibición de doma ecuestre, evento que cada edición reúne numerosas persoas.

Coincidindo coas Feiras de Primavera acostuma celebrarse no Páramo as festas dos maiores e a da xuventude, se ben este ano a primera delas xa tivo lugar o 16 de abril coa participación de 300 veciños mentres que a segunda está sen decidir se será o 10 de xuño.

Dende a Asociación de Amigos do Campo da Feira animan a visitar o municipio durante eses días para gozar dunhas festas para as cales o Concello reservou este ano 8.000 euros dos fondos do plan Único da Deputación.

Na última edición, incluíron unha homenaxe a Jesús Méndez, fundador da asociación organizadora e exsecretario do Concello do Páramo. Na súa honra instalouse unha escultura que recorda que foi quen "salvou o campo da feira".