El paraíso de los chuletones

EL MESÓN Roberto, situado en el Malecón de Sarria, sobresale por sus espectaculares carnes y una excelente carta de vinos, dos requisitos imprescindibles para disfrutar de una agradable comida. Mi última visita a este local constituyó una decidida apuesta por las proteínas. Los comensales compartimos un soberbio chuletón de ternera gallega de calidad suprema, sin duda la mejor del mercado y que resulta tierna y sutil al paladar.

Son muchos quienes la prefieren a la vaca gallega, cuyo chuletón, de sabor más fuerte, también degustamos con afán, Comparar y opinar es cuestión de gustos. Las dos merecían un sobresaliente, porque Roberto Sampedro, propietario del negocio, cuida la selección de la materia prima y la trata con esmero. También lo demostró otro día al preparar por encargo un cordero criado en tierras de Triacastela. Algo inolvidable. Hay clientes que esperan el ejemplar de buey, alimentado en pastos de la zona, que servirá en un par de meses tras el proceso de maduración.

Esa suculenta comida, junto a los chuletones, incluyó como entrante otro manjar: una cecina de León con un toque de aceite, a la que agregamos una ración de jamón. Es obvio que ese día nos olvidamos de las ensaladas, aunque la de tomate con queso de O Cebreiro tiene una gran aceptación, al igual que las croquetas de jamón y de cecina.

Este mesón, muy frecuentado por peregrinos y con una terraza en la que se puede comer al lado del río, está especializado en las tablas de embutidos ibéricos y de quesos propias de este tipo establecimientos. No las hacen mixtas. A ellas se suman el pulpo y las zamburiñas. No hay que pasar por alto su buen churrasco y, como no solo de carne vive el hombre, también la merluza de Celeiro a la gallega, presente en la carta casi todo el año, junto a pescados que traen de la lonja de A Coruña. Vale la pena probar el lenguado y el rodaballo a la plancha o la lubina a la sal.

Los postres caseros son de corte clásico, como la tarta de queso al horno o el flan de café o huevo.

La óptima oferta del establecimiento, fiel a los productos de cercanía y temporada, se conjugan con unos precios ajustados para comer de carta. Hay, además, un atractivo menú del día, a doce euros, con cuatro primeros y cuatro segundos, que se sirve entre las 13.00 y las 15.00 horas.



DE INTERÉS

Dirección Rúa do Malecón, 13.

Teléfono 982.53.40.24

Precio medio De 25 a 35 euros.

Estilo de cocina Tradicional