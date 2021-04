Un paradelés se queja de que no lo atendiera un especialista en urgencias del Hula

Un vecino de Paradela se queja del trato recibido en urgencias del Hula el viernes y que no lo atendió un oftalmólogo.

Según explica, acudió al médico de cabecera por un problema en un ojo y este lo derivó a urgencias. Tras esperar "tres cuartos de hora ou unha hora", lo atendió una sanitaria.

El vecino cuenta que le dijo que no había oftalmólogo y que debía regresar el sábado. "Dixo que non ía porque non era urxente, non sabía se era urxente ou non, se o de cabeceira me manda", opina. Ya el sábado lo atendió un oculista, ordenándole no hacer movimientos bruscos ni fuerza y regresar en siete días.