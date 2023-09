Paradela retomará o cultivo de viñas en 23 hectáreas das ribeiras do río Loio

O Concello de Paradela e a Consellería do Medio Rural teñen en marcha un proxecto para recuperar o cultivo de viñedos en 23 hectáreas das ribeiras do río Loio. Faríase a través da creación dun polígono agroforestal co consentimento dos donos dos terreos, que este martes mantiveron unha reunión co conselleiro José González. Un trámite similar está en marcha no concello de Chantada, na parroquia de Sabadelle, para actuar en preto de 39 hectáreas, tamén dedicadas a cultivos agrícolas, divididas en 114 parcelas de 80 propietarios.

Os polígonos agroforestais son unha ferramenta para recuperar terras de boa capacidade produtiva que se atopan abandonadas ou infrautilizadas. Nestes intres, hai 24 en distintas fases en toda Galicia, sendo os máis avanzados os da zona ourensá de Monterrei.

No caso de Paradela, os plans pasan por volver cultivar un total de 90 parcelas, que suman 23 hectáreas e pertencen a 25 propietarios. Atópanse nas ribeiras do río Loio, onde existe unha longa tradición vinícola de autoconsumo, se ben moitos dos bancais deixaron de traballarse a finais dos 60 e principios dos 70 coincidindo co período de emigración a Suíza.

O conselleiro do Medio Rural e o alcalde de Paradela, José Manuel Mato, acompañados da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e do delegado territorial da Xunta, Javier Arias, reuníronse con varios dos propietarios xunto á capela de San Xoán do Loio.

José González explicoulles o proceso de creación dun polígono agroforestal. Se existe interese por parte dos veciños, Medio Rural iniciará unha investigación da propiedade e fará un levantamento topográfico gratuíto. O trámite continuará sempre que os donos do 70% da superficie expresen o seu consentimento.

O obxectivo é que esas 23 hectáreas se recuperen como viñedos no ámbito da denominación Ribeira Sacra. Para iso, haberá tres opcións: que as cultiven os propietarios, que as vendan ou as arrenden. Nestes dous últimos supostos, a Xunta pactará o prezo cos donos e fará un concurso público do que sairán as persoas que traballarán as terras. A duración de todo o procedemento calcúlase en dous anos.

Para o alcalde, José Manuel Mato, é unha oportunidade única de poñer en valor estes terreos, con moi boas condicións para o cultivo de viñedos. "Xerar riqueza e futuro está nas vosas mans", díxolles aos veciños. O rexedor non descarta que a creación deste polígono sexa un aliciente para a posta en marcha da primera adega de Paradela, xa que ata o momento a produción existente tanto nas ribeiras do Miño como do Loio dedícase só a autoconsumo.

Na outra marxe do río Loio, Medio Rural tramita tamén a recuperación de 45 hectáreas de soutos, nas que, segundo dixo, comezará "canto antes" a limpar camiños.

O conselleiro do Medio Rural (no centro), durante a reunión celebrada en Chantada. PIÑEIRO

Pola súa banda, a reunión en Chantada tivo lugar no local da asociación de veciños de Sabadelle, en presenza de Inés Santé e do alcalde, Manuel Lorenzo Varela.