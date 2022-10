O concello de Paradela recuperará viñedos nas ribeiras do Miño e do Loio

O municipio de Paradela, situado dentro do territorio da Ribeira Sacra, ten unha importante tradición vinícola, principalmente para autoconsumo, pero foi minguando cos anos polo abandono de viñedos. O Concello que preside José Manuel Mato propón recuperar esta actividade coa axuda da Consellería do Medio Rural, cuxo titular, José González, visitou este venres varios terreos para iniciar a delimitación de tres posibles polígonos agroforestais.

Dous deles abarcarían unha superficie de 152 hectáreas, enmarcadas dentro da denominación de orixe Ribeira Sacra, polo que o presidente do Consello Regulador, José Manuel Rodríguez, tamén participou no percorrido xunto coa directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, entre outras persoas.

Un deses polígonos, de 80 hectáreas de superficie, estaría localizado nas parroquias de Loio e As Cortes, nunha contorna de grande interese paisaxístico e etnográfico, dado que se conservan os socalcos, os corgos e numerosas adegas, hoxe en día sen uso.

"É unha zona dunha riqueza de viticultura extraordinaria porque se manteñen os bancais en perfecto estado", afirma o alcalde, quen define Paradela como "unha Mesopotamia bañada polos ríos Miño e Loio, con viñedos que verdadeiramente foron importantes".

O segundo polígono, de 72 hectáreas, estaría nas parroquias de San Martiño de Castro e San Facundo de Ribas de Miño. En ambos casos, a delimitación contempla parte de viñedos, pero tamén parcelas con prados, cultivos agrícolas e frondosas autóctonas caducifolias, explicou o conselleiro, quen insistiu en que a posta en marcha conlevaría "unha importante dinamización económica".

A Consellería do Medio Rural estuda en Paradela un terceiro polígono en San Martiño de Castro e San Mamede de Castro, cunha superficie de 55 hectáreas para revalorización de castiñeiros.

Segundo José González, trátase de reactivar zonas "con alto valor paisaxístico e moi boas condicións agronómicas para desenvolver actividades tan importantes como a viticultura", valédonse para iso dos instrumentos que ofrece a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, que son "absolutamente respectuosos co patrimonio".

"O que pretendemos é recuperar socalcos, manter os camiños antigos e buscar a diversidade, de xeito que pode ser unha zona de viñedo, pero tamén pode ter unha parte de castiñeiros ou algo de gandaría en extensivo", engadiu González. A posta en valor desa "paisaxe tradicional" permitirá non só dinamizar o territorio e xerar actividade económica, senón tamén avanzar na prevención e loita contra os incendios forestais, dixo.

O conselleiro cifrou en 4,4 millóns de euros o orzamento do que disporá Medio Rural no 2023 para execución de polígonos agroforestais (hai 21 en Galicia, que suman 8.800 hectáreas) e aldeas modelo, das que dúas están en marcha na provincia de Lugo (Trascastro no Incio e Parada dos Montes na Pobra do Brollón) e tres máis aprobadas (O Courel, Quiroga e Sober).

O alcalde lembrou que Paradela tamén está traballando a través dunha asociación veciñal nun polígono de cen hectáreas para actividades agrícolas en Aldosende.