Paradela prepárase para o futuro

En pouco máis de medio século, Paradela perdeu dous terzos da súa poboación. Unha sangría demográfica común a outros moitos concellos do interior lucense, pero que este municipio se propón reverter de cara ao futuro. Para iso, vén de elaborar unha estratexia de revitalización e un plan de mobilidade sostible, cos que aproveitar atractivos tan grandes como o Camiño de Santiago ou a Ribeira Sacra para facer de Paradela un paradigma de rexeneración rural na era poscovid.

"As potencialidades deste concello fan que sexa un lugar exemplar para desenvolver outro xeito de vida e de habitar", afirma Luciano Alfaya, do estudio MMASA, autor das estratexias de recuperación de Paradela. Trátase de definir cara a onde se quere ir nos vindeiros anos, coa vista posta en facer deste municipio "un núcleo vivo, saudable e con expectativas de futuro", todo iso nun novo contexto social tras a pandemia no que cobran máis importancia os espazos de alto valor ambiental e con servizos de calidade.

O equipo redactor apóiase en catro eixes fundamentais. Un deles é a presenza neste concello do quilómetro 100 do Camiño Francés, chamado a ser lugar de inicio da peregrinación para moitas persoas. Este fito considérase unha oportunidade sobre a cal actuar, xunto coa pertenza á Ribeira Sacra, territorio no que se asenta o conxunto monumental de San Facundo de Ribas de Miño e polo que transcorre, ademais, unha nova ruta de sendeirismo que está a ter moito éxito entre os camiñantes.

Estes dous recursos deberían ter un maior peso nas dinámicas socioeconómicas de Paradela que, por exemplo, só ten 148 prazas de aloxamento, segundo o IGE, fronte a 1.246 do veciño Portomarín.

A rehabilitación de vivendas para fixar poboación é outra das claves da intervención, acompañada da extensión da fibra óptica a todo o termo municipal, e o fortalecemento do núcleo urbano.

Atravesado pola vía autonómica LU-633, o centro de Paradela será "repensado" para que todo aquel que pase pola estrada "sinta que está nunha vila". Proponse a súa humanización reducindo a sección e plantando árbores. Ademais, existen anteproxectos para recuperar o núcleo tradicional de Pacios e para eliminar o formigón do campo da feira, facendo deste un espazo "de comercio e actividade" cun aspecto máis amable e cunha zona de parque infantil.

O novo modelo trasládase, asemade, ás parroquias, como Aldosende, mediante a restauración de camiños e peches tradicionais e co emprego de materiais autóctonos. O lugar da Adega, cunhas vistas privilexiadas sobre a Ribeira Sacra, é outro dos puntos nos que se plantea unha intervención pola súa singularidade.

A estratexia de revitalización local de Paradela, plan de acción da axenda 2030, xa foi aprobada polo pleno no mes de decembro mentres que o plan de mobilidade sostible será sometido á consideración deste órgano en breve.

Ambos documentos foron elaborados dende unha perspectiva multidisciplinar e con participación cidadá. Son ferramentas de planificación para un período de dez anos que permitirán optar a liñas de axuda europeas para a posta en marcha das actuacións.

O alcalde de Paradela, José Manuel Mato, quen leva catro décadas no cargo, aposta por promover estas novas estratexias de futuro que "van ter un impacto importante na poboación" ao tempo que confía nas fortalezas dun concello "regado polo pai Miño e o Loio" e dos poucos nos que poden confluír dous patrimonios mundiais.

Indicadores: novos veciños e máis alumnado

Algúns indicadores positivos en Paradela son a chegada de novos veciños (na súa maioría estranxeiros atraídos polo Camiño) e o aumento, por primeira vez en anos, do alumnado no colexio. Tamén a solicitude de novas licenzas de actividade e a restauración de varias vivendas. Pero queda camiño por percorrer para un concello que non chega aos 1.800 habitantes, dos que 700 están xubilados mentres que os menores de 20 anos apenas superan o cento.



Recursos naturais

Para o equipo redactor, trátase dun lugar "extraordinariamente afortunado" que pode ser modelo "para reinventar o rural", diversificando a economía e protexendo os recursos naturais e os servizos sociais. O alcalde apunta tamén outras liñas de acción como o viveiro de empresas ou o plan de recuperación de soutos e viñedos.



Recoñecementos

Esta estratexia de revitalización foi seleccionada polo seu interese na Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo. Ademais, Paradela servirá de exemplo de urbanismo saudable na candidatura que encabeza o Sergas para a Nova Bauhaus Europea.