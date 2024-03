Paradela nomeou Fillos Adoptivos a Santiago Rodríguez López e a Xulio Xiz

O Concello de Paradela aprobou este xoves en sesión plenaria o nomeamento de Xulio Xiz e Santiago Rodríguez López como Fillos Adoptivos do municipio -este último a título póstumo logo do seu recente falecemento o pasado 19 de marzo, aos 52 anos de idade, despois dunha breve enfermidade- polo seu compromiso no eido cultural da localidade.

Os concelleiros aproveitaron a ocasión para recordar o importante labor do biólogo catalán, fillo de Manuel Oreste Rodríguez López, durante máis de trinta anos, especialmente de todo o seu traballo a prol da cultura no concello de Paradela en xeral, e do certame literario Manuel Oreste Rodríguez López en particular.

Obradoiro conxunto. O Concello tamén aprobou este xoves presentar a solicitude conxunta dun obradoiro de emprego da Xunta de Galicia xunto aos concellos de Láncara e Samos. Trátase dun taller de xardinería no que buscan contratar un total de 20 persoas en situación de desemprego dos tres concellos para realizar labores de acondicionamento nos municipios por un tempo máximo de nove meses.

No caso de Paradela, os traballadores dedicaranse a acondicionar o Malecón e a ruta do río Loio; en Láncara, as proximidades da antiga vía do tren e a área recreativa e fluvial, e en Samos, a zona da Horta da Botica, os arredores da piscina e demais zonas verdes que o precisen. O taller levaríase a cabo entre os meses de xullo e febreiro, e o obxectivo é implementar o emprego a través de labores medioambientais.