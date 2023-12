Paradela negocia a compra da antiga casa do concello

O Concello de Paradela, a través do seu alcalde, o popular José Manuel Mato, ten en marcha as negociacións para a compra do antigo edificio consistorial, sito no núcleo de Pacios, no casco antigo da capitalidade municipal.

O obxectivo último sería conseguir que este inmoble pase a mans da administración local para poñer en marcha nel un proxecto relacionado co ámbito hoteleiro e de turismo que repercuta en beneficio de todo o municipio.

Segundo apunta o alcalde, a antiga casa do concello, coñecida tamén como a Casa do Secretario, é unha construción de gran "valor patrimonial e tradicional", que se atopa "no corazón do pobo de Paradela" e que está presidido por varias árbores centenarias.

Nesa mesma contorna, que no pasado albergou otros servizos como o xulgado ou o cuartel da Garda Civil, tamén están adxudicadas e pendentes de iniciarse obras de humanización por importe de 214.000 euros, financiadas na súa maioría pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con cargo ao plan Hurbe.

O rexedor paradelense entablou xa contactos con membros da familia propietaria da antiga casa consistorial para xestionar a compra coa vista posta nun proxecto de tipo turístico que poría en marcha o propio Concello para contratar despois a xestión a algunha empresa, seguindo o modelo que xa aplicou, por exemplo, na residencia de maiores.

Por outra banda, a corporación de Paradela celebrou o pasado luns o pleno de aprobación dos orzamentos para 2024, que ascenden a 1.790.000 euros (60.000 máis que o pasado ano) e que saíron adiante co voto dos concelleiros do grupo de goberno do PP e a abstención dos edís do PSOE.

As contas contemplan unha partida de 455.126 euros para investimentos reais (semellante ao do orzamento deste ano), cantidade que se dedicará en gran parte, segundo indicou o alcalde, a continuar avanzando no acondicionamento das vías de titularidade municipal. A gastos de persoal destínanse 541.254 euros e outros 719.630 son para gastos correntes e de servizos.

A maior parte dos ingresos procederán de transferencias correntes (preto de 800.000 euros) e de capital (254.423). En impostos directos prevese unha recadación para o vindeiro exercicio de 545.200 euros, máis outros 24.927 de impostos indirectos e 149.450 en concepto de taxas.

Durante o pleno tamén se deu conta do período medio de pago a provedores, que se sitúa en 13,5 días, explicou Mato. Valorou tamén a situación económica do Concello, que ten unhas débedas aproximadas de 10.000 euros fronte a un remanente de tesourería de 750.000, afirmou.