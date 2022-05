O concello de Paradela lembra a súa xente e a historia local con 725 fotos antigas

Con moita "emoción" viviuse en Paradela a apertura dunha mostra con 725 fotos antigas que lembran a historia do municipio e das súas xentes. Do tempo das luces é o título da exposición, organizada polo bicentenario deste concello e inaugurada este domingo coincidindo coa Feira de Ano e Festa de San Cidre, que non se celebraba dende 2019.

O mercado gandeiro encheuse con 26 paneis que recollen a vida de Paradela a través dos seus habitantes. Feiras, festas, eventos deportivos e musicais, procesións, traballos agrícolas ou escenas familiares reflíctense nunha mostra que espertou grande interese.

"Eu xa a percorrín dúas veces", afirmaba un veciño de Castro de Rei de Lemos mentres outra familia, cun bebé no colo, se fotografaba diante da foto dos bisavós.

"Vin lágrimas", dicía o alcalde de Paradela, José Manuel Mato, tamén emocionado. Segundo explicou, esta mostra estará aberta ata decembro e completarase con outros actos polos 200 anos do concello, un aniversario que se cumpriu en 2020 pero que non puido celebrarse antes polo covid.

Mostra de gando na feira. VILA

O colectivo Egeria organizou esta exposición despois de que a Asociación de Mulleres de Paradela, a petición do alcalde, recompilase as imaxes entre os veciños durante varios meses. "Pareceunos unha idea estupenda e para nós foi unha experiencia impresionante. Descubrimos, por exemplo, que en Paradela había unha fábrica de chocolate no muíño de Pías ou outra que facía macarróns e sopa en Nai", indicou a presidenta da asociación, Rocío Domínguez.

A exposición foi unha das novidades dunha feira na que se puideron ver vehículos antigos do club Clá[email protected] Sarria. Houbo, ademais, mostra de gando e de manualidades, postos da artesanía, misa, desfile de cinco carros do país, actuación da Banda de Paradela, degustación de tenreira galega e festa coa orquestra Oca Band.