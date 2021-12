Paradela imporá a súa insignia de ouro a dous "anxos custodios"

A desaparición de dúas veciñas de Paradela o pasado día 15 de decembro tivo unha feliz resolución grazas en gran parte á actuación de dúas persoas: a presidenta da Asociación de Mulleres do municipio, Rocío Domínguez, que deu a alerta a través das redes sociais, e o garda civil de Portomarín Rafael Fernández que, malia estar de vacacións, incorporouse á busca e tivo un papel determinante. Ambos serán propostos polo alcalde de Paradela, José Manuel Mato, para ser recoñecidos coa insignia de ouro do Concello porque, segundo o rexedor, "estas dúas persoas foron dous anxos custodios que salvaron dúas vidas".

As desaparecidas foron unha anciá de 90 anos e a súa filla, de 65, que saíron da súa casa en coche na tarde daquel día sen ter máis noticias do seu paradoiro, o que fixo saltar a alarma entre os seus familiares. Grazas ao dispositivo de busca foron localizadas sobre as dez da noite preto da desembocadura do río Loio. Estaban desorientadas e a maior delas tiña os pés na auga, polo que foi ingresada no Hula para recuperarse.

José Manuel Mato: "Grazas á actuación destas dúas persoas salváronse dúas vidas de veciñas de Paradela nunha noite de néboa e frío"

Segundo explica o alcalde, a presidenta da Asociación de Mulleres de Paradela, Rocío Domínguez Brea, publicou no Facebook deste colectivo a alerta da desaparición, da que tamén se fixo eco o Concello nas súas redes sociais, o que mobilizou a multitude de persoas. "A xente volcouse con este suceso. Había uns 60 coches na busca", afirma Mato.

Segundo conta, un dos veciños que viu esta publicación foi o dono do restaurante Mesón do Loyo, quen chamou ao garda civil Rafael Fernández, do cuartel de Portomarín, para interesarse por este tema. O axente, que se atopaba de vacacións e estaba en Lugo acompañando a seu fillo nunha actividade deportiva, tivo claro dende o principio que había que voltar para colaborar na busca.

Rocío Domínguez: "Fixemos o que creo que tiñamos que facer e estamos felices de que a nosa axuda servira de algo"

Malia estar fóra de servizo, o axente aínda recibiu outra chamada que sería decisiva. Roberto Rodríguez, traballador do Concello de Portomarín, estivera esa tarde traballando nunhas viñas preto da zona coñecida como antiga canteira de Florentino. Alí viu un coche cuxa descrición parecía coincidir coa das mulleres desaparecidas, polo que avisou a este garda civil.

Con esta pista, Rafael Fernández pediu de inmediato que enviasen unha patrulla á explanada do restaurante Río Loyo, presentándose tamén alí para conducir aos seus compañeiros ata o lugar que lle indicara o alertante.

Tras dar co vehículo xunto ao Miño, o axente solicitou reforzos dado que era de noite e resultaba primordial atopar as veciñas para que non quedaran horas á intemperie. Por sorte, a máis nova respondeu aos berros de chamada de seu fillo e foi posible encontralas no río Loio e prestarlles auxilio.

Rafael Fernández: "Dá igual que estivera ou non de vacacións, para min era unha obriga como garda e como veciño participar nesta busca"

O alcalde, quen ten palabras de agredecemento para todas as persoas que participaron no operativo, considera que "grazas á actuación" de Rocío e Rafael "salváronse dúas vidas nunha noite de néboa e frío". Por iso, no vindeiro pleno proporalle á corporación acordar a imposición a ambos da insignia de ouro do Concello de Paradela, un recoñecemento que tamén teñen os Fillos Predilectos e que lles será entregado nun acto.

Para o axente Rafael Fernández resulta "emocionante" esta distinción, aínda que non se considera "merecedor" dela porque, segundo manifesta, non podería actuar doutro xeito. "Dá igual que estivera de vacacións ou non porque para min era unha obriga como garda e como veciño participar nesta busca", afirma.

Membro da Garda Civil dende hai 30 anos, Rafael é tamén veciño de Portomarín, ten raíces en Paradela e séntese moi vinculado a esta zona. Despois de participar en multitude de operativos polo seu labor e de ter visto desenlaces non tan positivos, non pode deixar de alegrarse pola boa resolución deste caso. "Foi unha sorte porque quedaba unha noite na que non se vía nada", sinala o axente, quen tamén cre que nesta ocasión as redes sociais xogaron a favor porque mobilizaron moita xente.

A inmediata repercusión que tivo a publicación no Facebook das mulleres de Paradela non deixa de sorprender á súa presidenta. Rocío Domínguez, auxiliar de enfermería, quedou "alucinada" coa velocidade coa que se espallou xa que, en cuestión de minutos, "chegou a gran parte da provincia".

Tanto ela como a tesoreira, Milagros Losada, foron as que colgaron a noticia e puxeron os seus teléfonos a disposición de calquera persoa que tivera algunha pista sobre as desaparecidas que, ademais, son socias deste colectivo.

"Fixemos o que creo que tiñamos que facer e estamos felices de que a nosa axuda servira para algo", di Rocío, para quen será "unha honra" recibir a insignia.