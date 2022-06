El Ayuntamiento de Paradela mejoró equipos e instalaciones en cuatro edificios municipales con una ayuda de la Xunta de Galicia. Los inmuebles beneficiados fueron la casa consistorial, el tanatorio, el centro sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López y las antiguas escuelas.

Para estas actuaciones el Concello recibió una subvención de cerca de 36.700 euros de una línea del pasado año para mejora de infraestructuras. En concreto, fueron cambiadas las ventanas de la planta baja de las antiguas escuelas, donde dispone de un salón de reuniones. Por su parte, pintaron el centro sociocultural, donde se ubica la biblioteca. En esta y en el consistorio se renovaron equipos informáticos. En el tanatorio instalaron nuevo mobiliario.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, conoció algunas de las actuaciones acompañada del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; el regidor, José Manuel Mato; el primer teniente de alcalde, Adrián Fernández; y el concejal Jesús Pablo López.

Prieto destacó la importancia de estas ayudas para los municipios y recordó que este año convocaron una línea por 3,5 millones de euros para "seguir colaborando cos pequenos concellos, que son os que máis o necesitan".

Mato agradeció la visita de la responsable de la Xunta, que "correspondeu ás necesidades do Concello, confirmando as nosas solicitudes e o traballo a prol dos concellos rurais, que son vitais para o desenvolvemento da nosa terra como modo de vida e protección do medio ambiente e a natureza". "Hai que botar unha man para que podamos seguir prestando servizo neses ámbitos e sobre todo para que a xente do rural teña calidade de vida", añadió.

La Xunta indicó que estas ayudas vienen a sumarse a los 70.000 euros aportados en 2021 dentro del Fondo de Compensación Ambiental. Se dedicaron al alumbrado del campo de la feria y la mejora de la Ruta do Loio, donde instalaron señalización e hicieron arreglos, como en un puente.