Paradela amanece desierta en el primer día con máximas restricciones

Paradela amaneció este viernes prácticamente "desértica" en el primer día en el nivel máximo de restricciones, con vecinos saliendo solo para lo "estritamente necesario", asegura el farmacéutico Roberto López.

Los paradelenses "cumpren as normas", pues ya están "acostumados". "Máis pronto ou máis tarde vai pasar o mesmo en todos os concellos, chegar a este nivel de restricións", opina el farmacéutico, quien se congratula de que los casos (14 en 14 días) fueron "relativamente fáciles" de controlar. En el municipio se inició, además, este viernes un cribado.

Coincide con él el responsable de la única gasolinera de la localidad, Óscar López. "Todos están ben e é a sorte", afirma. Sobre las restricciones reconoce que "a ninguén lle gustan, son complicadas para todos, pero necesarias", señala el empresario. En el caso de su negocio dice que se dejan notar las nuevas limitaciones, pues habitualmente se desplazan a la zona motoristas y acuden muchos clientes a los restaurantes. A ello se suma la falta de peregrinos.

También percibe una bajada en las ventas Roberto Vázquez, de panadería Modesto. Los particulares continúan comprando, pero "véndese menos ao pechar a hostalería". "Tampouco temos tantos casos e xa levamos moito tempo así, para os negocios mal e a xente está cansada", señala este panadero, quien asegura que los vecinos también tienen "medo" ante los contagios.

Otro paradelense que prefiere no identificarse critica que se ponga este nivel de restricciones, pues considera que no se debería tener en cuenta solo la incidencia por 100.000 habitantes. "Había que ter outra vara de medir, non coller a mesma para un concello pequeno. Había que mirar a densidade de poboación", opina.