Paradas las obras del cementerio de Sarria por errores en el proyecto

Las obras de ampliación del cementerio municipal de Sarria, adjudicadas el pasado mes de junio en 226.000 euros, se encuentran paradas al detectarse una serie de errores en el proyecto, cuya subsanación supondrá un incremento en el coste de esta actuación de unos 100.000 euros.

Según el concejal Efrén Castro, pese a que el proyecto fue revisado se han descubierto varios fallos, como no contemplar la cubierta de los nichos o deficiencias en la iluminación. Esta situación llevó a parar las obras cuando estaban ejecutadas en un 70%, calculó.

El Concello tendrá ahora que hacer cambios en el proyecto para corregir las deficiencias, de modo que el coste aumentará en cerca de 100.000 euros. Según el edil, existe partida presupuestaria suficiente para hacer frente a este incremento, dado que las obras salieron a licitación en la suma de 371.000 euros y fueron adjudicadas con una baja de 145.000.

La duda está en si es posible hacer una ampliación de contrato, que sería mucho más rápida, o si habrá que sacar de nuevo a licitación los trabajos, lo que retrasaría el proceso. La técnico municipal considera viable la primera opción y habrá que esperar a disponer del informe de intervención, apuntó Efrén Castro, quien aseguró que no será necesario enviar de nuevo el proyecto a Patrimonio.

El PP de Sarria expresó este miércoles su preocupación por esta obra, que supone la construcción de 264 nichos en esta primera fase. "O prazo para facela era de catro meses e xa rematou", afirmaron los populares, quienes dijeron que se adjudicó en su día "cunha baixa temeraria" y dudaron de que el nuevo proyecto no requiera de permiso previo de Patrimonio. "Deixamos esta obra con orzamento no 2015 e imos camiño do 2019 e sen rematar", criticó el PP, para quien "o normal neste caso sería liquidar e volver sacar a contratación".