"O papel dos medios públicos é o de formar, informar e entreter"

A xornalista Rosa María Sierra leva "por bandeira" ser de Láncara, concello ao que segue ligada aínda que vive desde hai 38 anos en Santiago ao traballar na Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). Por esta unión co municipio pregoa mañá, ás 13.00, a Feira da Tenreira Galega.

Que supón ser a pregoeira?

É unha honra que te elixan no teu pobo e que pensen en ti para facer o pregón este ano, que son as vodas de prata da feira, unha Festa de Interese Turístico. Tamén me dá un pouco de apuro. Estou ilusionada e con moita responsabilidade para non defraudar.



É a segunda vez que é pregoeira, despois de que en 2012 abrise as festas de San Roque da Pobra.

É a terceira, xa fun pregoeira anos antes en San Roque. É unha marabilla que conten contigo. Eu son moi da Pobra e moi de Láncara. Todos os que me coñecen saben que levo iso por bandeira, pero que se acorden de min tamén é un 'puntazo', que conten contigo, que pensen que podes aportar algo, dáche un punto de emoción.



De que falará no pregón?

Falarei un pouco de todo, da miña vida e da miña historia. Tamén darei un pouco de importancia ao que significa o sector gandeiro en Láncara, que nun concello tan pequeno, con tan poucos habitantes, teñamos este sector que está dando nota de calidade, que conseguiron a denominación de calidade, e que hai algunhas explotacións punteiras. Cando me chamaron para o pregón púxenme un pouco a investigar —esa vea periodística que nunca se acaba— e sorprendinme de todo o que foron capaces de facer nestes últimos anos.

"Sorprendéronme explotacións lideradas por mulleres e xente nova, que foron quen de darlle modernidade"

Que lle sorprendeu?

Por exemplo, algunhas explotacións lideradas por mulleres e xente nova, que foron capaces de darlle un pouco de modernidade, e supoño que con problemas, porque nos sitios pequenos avanzar é sempre un pouco complicado. Ultimamente non fun moito pola Feira da Tenreira, estaba un pouco desconectada dese mundo, pero sorprendeume moi agradablemente o que descubrín.



É un sector que continuamente tamén se está mobilizando polos problemas que sofre.

Supoño que non é fácil e teñen que reclamar melloras, axudas... É política, non me quero meter aí.

Comentaba que ultimamente non foi á feira, por traballo?

Non fun moito este día 1 porque os xornalistas tamén temos traballo, pero eu sempre vivo pegada á realidade de Láncara e da Pobra. O primeiro que fago en canto teño tempo é coller El Progreso e a primeira páxina que leo é sempre a de Sarria. Teño un irmán que vive na Pobra, que tamén me conta novidades. A verdade é que, aínda que vivindo a cento e pico quilómetros, síntome moi unida a Láncara porque iso foi tamén o que me inculcaron na miña casa, de estar moi orgullosos de onde nacemos, do que somos e sempre estar cun punto de ancoraxe aí.



Vostede leva vivindo moitos anos fóra da Pobra de San Xiao?

Marchei a Madrid con 18 anos e levo 38 en Santiago, na CRTVG. Primeiro estiven na Ser en Lugo, despois entrei na CRTVG no ano 86 e case xa me vou xubilar aquí.



Toda unha vida na CRTVG.

Si, estiven na radio 30 anos facendo información pura e dura, un pouco de todo: crónica parlamentaria, política, economía… Traballei tamén anos de noite en boletíns. Desde hai oito estou máis na TVG, en entretemento. Tamén é una experiencia marabillosa, sempre quedan cousas que aprender. Esta etapa é moi frutífera e apaixonante. Estou cun equipo marabilloso e desfruto moito.



Prefire radio ou televisión?

O meu medio vai ser sempre a radio, pero a televisión tamén ten moito que contar. A nivel informativo creo que me desenvolvía mellor na radio, que é un medio áxil. Paréceme apaixonante e as cousas que fixen na Radio Galega lévoas por bandeira.



Viviu un cambio total, de informativos a entretemento.

Todo ten o seu punto. De todas maneiras, aínda que esteas en entretemento, sempre hai un punto de información. Hoxe (por onte), por exemplo, hai que cambiar toda a emisión para estar pendente da actualidade.

Traballa nun medio público, cal cre que é o seu papel na sociedade?

Deben formar, informar e entreter. Estou moi orgullosa de traballar na CRTVG porque me permitiu estar moi apegada á historia máis recente de Galicia e ter un soldo e unhas condicións económicas moi decentes, así que lle dou moitas grazas a que exista a CRTVG como medio público de Galicia. Creo que tamén temos un labor moi importante na difusión do galego, entreter en galego, e creo que o estamos conseguindo. Temos unhas audiencias que nos avalan e creo que con moito esforzo e moitos menos cartos que outras televisións estamos aí competindo.