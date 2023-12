La panadería Pallares gana por quinto año el premio como mejor escaparate

Por quinto año consecutivo, la panadería Pallares de Sarria fue la ganadora del concurso de escaparates de Navidad organizado por la Asociación de Comerciantes e Empresarios de la villa (Aces) y en el que participaron en esta ocasión un total 16 negocios.

Las elaboradas creaciones del centenario establecimiento, muchas de ellas a base de masa de pan y siempre con un guiño a la actualidad sarriana, obtuvieron una vez más el beneplácito del público y recibieron el mayor número de "me gusta" (un total de 112) en las redes sociales de la Aces entre los días 19 y 26 de este mes, en los que se desarrolló el certamen.

En segunda posición quedó el comercio calzados Gayoso y, en el tercer puesto, Brissa Salón. Participaron también en esta iniciativa la farmacia Rivas, mercería Sarillo, Trece Tablas, Zaida moda infantil, Colorín Colorado, joyería Díaz, Moncho, Dos Ruedas, Vilamey complementos, Herboristería Linva, Cris Abad, Dimar y Duet.

Antía Fernández, de la panadería Pallares, recibió el miércoles de manos de Andrea Sánchez, de la Aces, el diploma que acredita al establecimiento como el vencedor en el certamen, un premio que agradeció a todas las personas que votaron. "Alégranos moito que a xente valore o noso traballo porque lle dedicamos moito tempo á elaboración dos escaparates", afirma.

Tanto es así que no se conforman con una sola decoración, sino que son varias las que se pueden ver a través de sus cristaleras de la calle Matías López.

Una de ellas muestra un oso polar en movimiento con su cría, mientras que otra recrea con masa la Fortaleza de Sarria, en cuya cima se encuentra el belén, al que se dirigen los tres Reyes Magos por las escaleras del monumento.

Un tercer escaparate representa un poblado nevado con pequeños talleres procedentes de Nápoles de distintas profesiones, desde el panadero hasta la costurera, el veterinario o el dentista, todos ellos también en movimiento. En lo alto, un Papá Noel de gran tamaño simula ir en telesilla.

Y todavía hay otra vidriera más con una televisión antigua en cuyo interior gira un carrusel y se puede ver otra pequeña panadería. A mayores, dentro ya del local, reciben a los clientes el Cascanueces, la figura del burrito con adornos navideños y un árbol de pan de casi tres metros de altura.

"Gústanos decorar os escaparates porque é unha maneira de animar as rúas do pobo, intentando usar materiais reciclados", cuenta Antía Fernández, para quien este premio supone una gran "ilusión" y anima a pensar ya en las decoraciones "do vindeiro ano".