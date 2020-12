Estefanía Padullés aborda en su nuevo libro el cuidado del medio ambiente

La escritora e ilustradora de Paradela Estefanía Padullés tiene ya a la venta un nuevo libro infantil, Un mundo para Maruxa, que fomenta la conciencia ecológica entre los más pequeños. La obra, editada por Belagua en gallego, aborda la contaminación del mar con plásticos y las graves consecuencias para los animales que lo habitan, una problemática que la autora vivió muy de cerca.

Y es que Padullés no solo escribe el texto y realiza las ilustraciones del libro, sino que también vuelca en él su experiencia como bióloga y educadora ambiental. Durante parte de su vida trabajó en un centro de recuperación de fauna marina y en una reserva zoológica en Almería, donde tuvo la oportunidad de cuidar a tortugas o delfines y ocuparse de campañas sobre el cambio climático, entre otras.

"En este libro se habla de la problemática de los animales que comen plásticos y los que se quedan atrapados en él. Realmente esto lo he vivido", explica la autora, para quien "la humanidad está dando la espalda al ecosistema".

Tomando como punto de partida una colonia de nutrias existente en las costas gallegas, Estefanía Padullés ha trazado una historia con algunos personajes "reales o al menos de inspiración real", relacionada con su experiencia con los animales en los centros de recuperación, algo que, según confiesa, le "emociona".

La pequeña Iria protagoniza Un mundo para Maruxa, un libro en el que, a través de una nutria herida que lleva a puerto el barco pesquero de su padre, conocerá los peligros que conlleva el plástico para los animales marinos e ideará un plan para reducir su impacto medioambiental. Para ello, contará con la ayuda, entre otros, de un grupo de mayores de una residencia, convirtiéndose en una iniciativa intergeneracional.

"Muchas veces al hablar con adultos creen que estos objetivos no se pueden conseguir, pero los niños te devuelven la esperanza. Son capaces de involucrarse y esforzarse", comenta Padullés, quien también quiso implicar "a los abuelos" porque ellos "saben como vivir sin plástico".

En este sentido, recuerda que fue en los años 70 y 80 cuando comenzó a generalizarse este material porque "no se degrada, es resistente y barato de producir". Pero, "¿a quién se le ocurre hacer toneladas de una cosa que no desaparece?", se pregunta. Y ejemplifica: "es como si los árboles hicieran hojas nuevas cada año pero las viejas no desaparecieran". "Ahora se ha visto el problema y tenemos que empezar a pensar alternativas a la moda del plástico", afirma.

Parte didáctica: incluye láminas para trabajar en los colegios

Un mundo para Maruxa incluye una serie de láminas de divulgación científica que pueden resultar muy útiles para los colegios que quieran profundizar en esta temática con el alumnado. "Creo que la obra tiene mucho sentido en espacios donde trabajan educación ambiental", apunta Padullés, quien también destaca la cuidada edición.



Presentación

La idea es presentar este libro en la casa del mar de Vigo. "El sector cultural está siguiendo muy bien los protocolos y aunque sea un año complicado seguimos intentando llegar al lector", concluye la autora.