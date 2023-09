El Padre Apeles, socio 608 de la SD Sarriana

La SD Sarriana tiene desde esta semana un nuevo socio, José Apeles Santolaria de Puey y Cruells, más conocido como Padre Apeles, el sacerdote, abogado, escritor o comentarista que en los años 90 fue uno de los personajes mediáticos más conocidos y el cura más polémico de televisión.

"Soy el socio 608", concreta Apeles, quien visitó el estadio municipal de A Ribela, donde posó junto a los trofeos del equipo recién ascendido a Tercera.

Damos la bienvenida a un nuevo socio de la Sarriana. Bienvenido a esta familia, padre Apeles!! pic.twitter.com/qL6mc2eBqU — SD Sarriana (@SDSarriana) September 29, 2023

Su presencia en la zona se debe a su amistad "desde hace muchos años" con el empresario José María García Morán, quien ha trasladado desde Barcelona hasta la parroquia sarriana de Ortoá su yeguada, formada por unos 70 caballos de pura raza española que acumulan numerosos premios.

El Padre Apeles con el empresario José María García Morán. EP

Según cuenta Morán, ambos acudieron juntos a un concurso equino celebrado en Córdoba y, a su término, invitó al Padre Apeles a pasar unos días en su casa, siendo esta la primera vez que visita la provincia de Lugo. "Es un enamorado de la carne y del producto gallego. En general, de Galicia y de su gastronomía", afirma.

"Siempre voy con Morán a los concursos y ahora que se ha instalado definitivamente en Galicia quería venir a conocer sus caballos y su gente", añade Apeles, quien asegura que aprovechó estos días para visitar la catedral de Lugo y el museo, así como el monasterio de Samos. "Me pareció una maravilla. La estatua del Padre Feijoo, su habitación... No pude ver la biblioteca porque la tenían cerrada, pero me gustó mucho", señala.

Durante esta semana disfrutó de una gastronomía "excelente". "Vayas donde vayas pides, por ejemplo, unos pimientos, van al campo y en diez minutos los tienes en la mesa. Es un lujo", comenta. En Samos comió en el restaurante Pontenova acompañado del presidente de la SD Sarriana, Manuel Sangil, quien también tiene amistad con el propietario de la Yeguada Morán y que aprovechó la presencia del personaje —que desde hace unos años vive en Roma más alejado del foco mediático y dedicado a "trabajos de historiador"— para hacerle socio del club y, de este modo, promocionar también el equipo.

Como era de esperar, Sangil solicitó la intercesión del sacerdote para que, con algún que otro "rezo", ayude a la Sarriana sobre el césped. "De todas maneras veo que va bien", dice Apeles.