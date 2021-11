Paco Castro ambienta su segunda novela en O Incio y el proyecto de Benposta

El escritor Paco Castro Alvaredo, natural del núcleo de Novelín (O Incio), acaba de sacar a la luz su segunda novela, De Benposta a Lamaboa, que está ambientada en su tierra natal y el proyecto ourensano de Benposta.

El autor explica que tenía pendiente desde hace tiempo escribir un libro sobre educación y la también conocida como Ciudad de los Muchachos, donde se formó varios años. "Non é unha historia nin unhas memorias nin un ensaio sobre Benposta e é un pouco de todo. É unha novela que intenta recoller un pouco todo isto a través de 15 personaxes que estiveron alí", aclara este inciense, quien trabajó en la biblioteca de la Universidade de Santiago de Compostela y ahora está jubilado.

Con esta obra, publicada por Edicións Laiovento, Castro quiere al mismo tiempo "desfacer algunhas imaxes que creo que están no imaxinario popular sobre Benposta", como que era un circo, el trabajo de un filántropo sacerdote (el padre Silva) o una obra social. El circo, opina, fue algo "impresionante, épico", pero "o valor real é o sentido pedagóxico e transformador da experiencia".

En cuanto a la puesta en marcha, el padre Silva empezó con ello, aunque "non tiña ningún proxecto inicial, creouno a partir dunha idea sen madurar en absoluto, reúne a 15 rapaces e a partir de aí empezaron, desde o principio non foi unha obra súa, foi unha obra desta xente que se implicou, e pouco a pouco foi desenvolvéndose". Niega que sea una inicativa caritativa. Se trataba, afirma Castro, de una obra "socio-pedagóxica" en la que no había ninguna limitación para entrar. En los años que él estuvo, apunta, el "90%" de los asistentes procedían del rural, pues entonces los niños de las aldeas "só podiamos estudar se iamos ao seminario ou a un sitio deste tipo".

El escritor cursó Magisterio en Madrid. Aunque no ejerció como profesor, siempre estuvo preocupado por la educación y en la novela hace una reflexión sobre ella. Recoge, indica, aquello de Benposta "que se pode aproveitar, que é moito", y los personajes lo llevan al Lamaboa ficticio de la obra, que está ambientado en la tierra natal de Castro, en Novelín. "Lamaboa non é só unha experiencia educativa concreta, creo que dalgunha maneira recolle reflexións que poden suxerir un sistema educativo e hai tamén unha reivindicación de país, de Galicia", explica.

De Benposta cree que en el sistema educativo actual se podría emplear el principio de que "o que educa é o ambiente, do que se trata é de construír un ambiente para educar", es decir, que "hai que aprender vivindo".

También resalta los errores de este proyecto ourensano, como fue "pretender facer unha illa, os nenos e rapaces illábanse do seu entorno". Por ello, la novela propone que la educación no es la escuela, no puede ser un espacio aislado de la sociedad ni es solo responsabilidad de padres y profesores sino que es "da sociedade no seu conxunto e mentres isto non se asuma, non estea presente, non podemos aspirar a ter un sistema educativo válido", afirma.

En la obra no solo está presente la educación, también hay otros temas, como la sanidad, la reivindicación de la muerte digna o el feminismo, añade el autor.

Castro hará una primera presentación del libro el próximo día 25 en Santiago de Compostela y le gustaría también llevar a cabo alguna en la comarca sarriana, como ya hizo con su primera novela, "Nunha presa de terra", publicada en el año 2013.