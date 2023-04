Pablo Rivera espera consolidar la mayoría absoluta del PSOE en Láncara

El diputado provincial y teniente de alcalde de Láncara, Pablo Rivera, repetirá como número dos de la candidatura del socialista Darío Piñeiro en las próximas elecciones, en las que confía en consolidar la mayoría absoluta que tiene el partido.

Rivera será una de las piezas clave del equipo de Piñeiro para intentar mejorar los seis concejales de once que obtuvieron en 2019. "Saímos xogar co mellor plantel para gobernar", dijo el edil, que se propone "seguir traballando man a man con Darío, axudando no que está ao meu alcance, para que calquera persoa que queira deseñar aquí o seu proxecto de vida atope no Concello e neste goberno un aliado".

El número dos se refirió a estos últimos cuatro años como un mandato "duro, pero aínda así logramos un investimento por parte doutras administracións que supera os catro millóns de euros, especialmente da Deputación de Lugo". En su opinión, queda camino por recorrer, "pero ninguén pode negar o avance histórico en infraestruturas e servizos que impulsamos".

En este sentido, Rivera consideró "fundamental" a la hora de sacar proyectos de futuro poder contar con el respaldo de un partido que gobierna en instituciones como la Diputación o el Gobierno central. "É necesaria unha colaboración permanente coas demais administracións", aseguró Rivera, quien alabó la gestión de Piñeiro para que Láncara pasase "do esquecemento a converterse nun dos municipios referencia da comarca".

Del alcalde destacó su "habilidade para facer equipos solventes e de garantías". También Piñeiro loó la experiencia de Rivera en distintas áreas en la Diputación. "É un valor seguro polo seu fondo coñecemento da realidade e das oportunidades do noso concello e de toda a comarca, pola súa gran capacidade de traballo e ampla experiencia de xestión, e polo seu compromiso cos veciños e veciñas", apuntó.

Rivera agradeció el trabajo de los ediles del PP que no repiten y tendió la mano a la alcaldable de este partido, Olga Capón. "Só agardo que non faga bo o dito de que ‘otro vendrá que bueno te hará’", declaró. Valoró también la buena predisposición de Iago Bande, del BNG, pero le pidió más implicación. "O sorriso está ben, pero diso non se vive", dijo.