"Na obra transformei as posturas e a filosofía do ioga en poesía"

Como recibiu a concesión do premio Fiz Vergara?

Con moita emoción, é un premio moi emotivo, sempre lle tiven cariño. Presenteime moitas veces, quizais con obras menos traballadas, máis descoidadas, e por iso non gañei, pero sempre me presentei con moita ilusión. Por iso chegar a gañalo agora é unha ilusión moi grande. Tamén porque está dedicado a Fiz Vergara, que é un poeta que me emociona moito. Téñolle moita admiración porque creo que era moi fráxil, pero tamén moi forte, a pesar das súas limitacións físicas. A súa poesía tiña un gran potencial creativo e é moi profunda. Síntome identificada dalgún xeito con Fiz porque tamén eu me sinto moi fráxil moitas veces ante a vida, como se non soubese vivir e avanzar, pero ao mesmo tempo a poesía para min é como un refuxio de fortaleza, é tamén ás veces como un palacio, un lugar no que me gusta vivir.

Por que se titula Montaña Ioga?

Hai como dous temas, a montaña, que sería a natureza, e o ioga, que levo practicando desde hai uns 15 anos. Eran clases moi curativas, alegres, gustábanme moito, pero coa pandemia quedei sen elas e tamén a miña profesora, Julia Ferro, a quen lle quero dedicar este libro, xubilouse. Entón apeteceume escribir un poemario que fose como unha clase de ioga, como un itinerario. Dalgún xeito creei como un ioga persoal, transformei as posturas de ioga e a súa filosofía en poesía. Foi moi estimulante, un traballo co que desfrutei moito. Como non podía ir a ioga facíao na miña casa e inspirábame para escribir, para transformar esa experiencia en poesía. E sempre coa presenza da natureza porque é moi importante en toda a miña obra, e tamén neste libro, unha afirmación da montaña, do peso da terra, de sentirnos naturais e fuxir un pouco dos artificios. Ás veces a nosa sociedade é demasiado artificial, é todo como de mentira e necesitamos sempre volver á verdade da poesía e da terra.

Precisamente o xurado di no seu ditame que é unha obra que fai unha defensa da terra.

Fágoa desde sempre porque formo parte da terra, fun unha nena labradora, a terra forma parte de min e eu dela. É o que máis me inspira na vida e é necesaria. É o que me dá a forza e tamén o sentir telúrico da vida, do mundo, a forza, a enerxía cósmica da vida...

"Coa pandemia é necesario máis que nunca a creación e a enerxía positiva, seguir facendo cousas"

Tamén comenta o xurado que dá unha visión do mundo moi propia e diferenciadora.

Cada persoa fala desde a súa óptica, desde a súa maneira de ver a vida e eu teño un mundo moi persoal, moi característico, moi imaxinativo, moi surrealista ás veces, uso moito o surrealismo. É un pouco para escapar desta vida creando outro mundo que é necesario e no que é máis fácil vivir. Reflexionando un pouco sobre o mundo, o universo, o cosmos…, filosofando un pouco e deixándome levar pola poesía.

Acaba de recibir tamén o premio Leiras Pulpeiro e nos últimos anos o González Garcés, o da Crítica...

Levo uns anos, os da pandemia, que foron de moita fertilidade, de moito traballo, moi creativos, tamén moi estimulada polos premios, polo recoñecemento, polos apoios económicos que tamén son importantes para as creadoras, porque necesitamos comer e vivir. Todo iso axudoume, escribín con máis ánimo, máis calma, sentíndome máis independente como persoa, como muller. Tamén o propio feito da pandemia, da reclusión, do confinamento, todo iso levoume a estar como recluída, apartada de todo o ruído do mundo, buscando a poesía, a calma. Atopei moita concentración, puidenme concentrar mellor, así como nunha illa de silencio interior para poder escribir. Dicía o xurado tamén que é un poemario moi traballado, agora traballo máis a miña poesía, máis que cando era nova. Antes era unha poesía máis como para recitar, para falar, na escrita estaba un pouco como descoidada, doume conta agora. Agora é outra época da miña vida, teño outra idade, apetéceme máis a parte literaria, a escritura, a lectura, a relectura, a reescritura, e facer unha literatura máis coidada, unha linguaxe máis limpa, non tanto para recitar, senón máis para ler, para facer ioga interior, para meditar.

Vostede é xornalista, compaxina a poesía co xornalismo?

Traballei como periodista hai anos, pero hai tempo que o fun deixando, desapareceu o periódico no que traballaba. Aínda que me sinto xornalista e o xornalismo forma parte da miña poesía porque estou sempre moi vinculada á actualidade, aos periódicos, á prensa, estou sempre lendo. Son así como un pouco reporteira da vida, gústame facer preguntas, saber o que pensan os demais e todo iso está na miña poesía. Dedícome máis a literatura, que realmente é o meu soño de sempre, de cando era pequena.

Empezou de nena na poesía?

Si, vou cumprir 50 anos e no primeiro premio que gañei, da asociación Xermolos de Guitiriz, tiña 11 anos. Levo toda a vida.

En que novos proxectos anda?

Escribindo sempre, facendo poesía nova. Tamén traducín dúas obras miñas ao castelán, vanse publicar en versión bilingüe, galego- castelán, desfrutei moito con este traballo. Son ‘Sílabas da peste’ e ‘Os teus dedos na miña braga con regra’. Estou tamén traballando coa miña editorial de sempre, Chan da Pólvora, co meu editor e gran amigo, Antón Lopo, porque estou revisando ‘Os teus dedos na miña braga con regra’ e vai saír a reedición en galego.

Axudoulle a pandemia para traballar nestes proxectos?

É unha forma tamén de evadirse, de non entrar no bucle da pandemia, deses discursos tan negativos, todo é tan destrutivo, pesimista, a xente non está contenta, non hai vida nas rúas, todo está escuro... É necesario máis que nunca a creación e a enerxía positiva, seguir facendo cousas e buscando a beleza e o optimismo na vida, senón é todo unha depresión moi grande.