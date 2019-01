Otra textura para la castaña

UNOS CENTENARIOS castaños que se encontraban abandonados desde hace un tiempo fueron el punto de partida de Do Souto, un negocio creado en el pequeño núcleo de Vilar de Aldixe, en la parroquia de Vilaragunte (Paradela), por Milagros López Díaz. Esta quiso recuperarlos y darles una nueva vida elaborando productos derivados de la castaña.

"Na miña casa hai soutos de toda a vida e cando era pequena se recollían e vendían as castañas. Quixen recuperalos, pero ademais de recoller os froitos, quería facer algo máis con eles", relata esta ingeniera agrícola, quien tras finalizar sus estudios y tener varios trabajos, "non estables", decidió emprender en su localidad. Así surgió Do Souto, denominación que proviene "dos soutos cos que comecei" esta andadura en 2013. En aquel momento surgió la idea de crear el negocio, pero hasta hace cuatro años no se inició en la comercialización de los productos con este fruto, que después también amplió a mermeladas.

En almíbar, crema de castañas y crema de castañas con chocolate son los artículos que saca al mercado y que elabora ella misma artesanalmente en un pequeño obrador en Vilar de Aldixe. Todos ellos con castañas certificadas con Indicación Xeográfica Protexida, por lo que estas deben cumplir con unos parámetros de humedad, un porcentaje mínimo de carbohidratos o un número máximo de frutos por kilogramo, entre otros requisitos.

Como en otras zonas de la provincia, los castaños del concello de Paradela se enfrentan con la plaga de la avispilla, reduciendo de forma importante la cosecha de los árboles en los últimos años. Según explica, en 2016 recogió "dous mil e pico quilos" de fruto, mientras que en 2017 "de 200 a 300" y el pasado ejercicio "uns 500". Asegura que la producción también se vio afectada hace dos años por "xeadas tardías", aunque "a avispiña está forte".

La plaga de la avispilla del castaño redujo de forma importante la producción en los últimos años en el municipio de Paradela

MERMELADAS. Milagros López se decantó posteriormente por ampliar su mercado creando mermeladas de diferentes sabores (cereza, kiwi, calabaza, arándanos, mora y frambuesa) con frutas de la temporada. Algunas son de su propiedad y en otros casos las adquiere a productores de la zona. "De pequena xa facía marmeladas. Gústame a cociña e o tema das conservas", cuenta la paradelense. Esto fue lo que la llevó a introducirse en las confituras.

La emprendedora hace hincapié en que los alimentos que comercializa "non levan aditivos". "Por exemplo, as marmeladas só levan froita, azucre e zume de limón. E non engado moito azucre porque a froita xa o ten", aclara.

Poner en marcha el negocio también supuso recuperar una antigua "palleira", que se encontraba en mal estado en las inmediaciones de su vivienda. En estas instalaciones habilitó una pequeña cocina y ella misma se encarga de realizar de forma manual todos sus productos, que después vende en ferias de artesanía, tiendas especializadas e internet.

También comercializa sus artículos en pequeño formato para obsequios que entregar a los invitados de eventos, como bautizos, comuniones o bodas. "Gusta moito para dar un produto de alimentación en eventos. Teñen moita acollida", afirma la emprendedora.

Balance

"É unha maneira diferente de vivir no e do rural"



Para Milagros López comercializar productos derivados de la castaña y mermeladas es "unha maneira diferente de vivir no e do rural", ya que en la zona se opta principalmente por la ganadería.



"A xente chámalle a atención que se faga algo así nunha aldea pequena. Nestas tamén hai iniciativas", apunta esta vecina de Vilar de Aldixe.



La paradelense hace un balance positivo de estos cuatro años comercializando sus propios artículos, que tuvieron "unha boa acollida". "A xente repite", añade la emprendedora, quien reconoce que es "difícil" entrar en el mercado. "Hai moita competencia. Hai moito producto nesta liña, artesanal, pero non no concello de Paradela", afirma.



Milagros López considera "moi complicado" comenzar así con un nuevo negocio, aunque destaca, como ventajas, que "fas algo para ti e ao teu ritmo".



Pruebas

A la hora de preparar los productos asegura que es "ensaio-error". "É segundo van xurdindo, vas probando, a veces convéncente e outras non", indica la paradelense.



Para el futuro la emprenedora ya proyecta aumentar su oferta. Este mismo año prevé sacar otro producto con castañas, aunque por ahora no quiso desvelar de que se trata. Además, probablemente creará alguna nueva mermelada llevando así los sabores del concello de Paradela a los paladares de sus clientes.