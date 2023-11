El oro líquido para los enfermos

En pequeños botes cerrados herméticamente se guarda en el convento de La Merced de Sarria un oro líquido al que la tradición atribuye propiedades curativas. Se trata del aceite de San Serapio, que cada año se bendice el día 14 de noviembre, un ritual que se remonta siglos atrás y que en este monasterio estuvo desaparecido durante un tiempo hasta su recuperación hace unas tres décadas.

El convento mercedario, donde a día de hoy quedan cinco frailes, cumplió el martes puntalmente con esta costumbre, que se mantiene en otras casas de la misma orden y que en Sarria, según explica fray Andrés, tiene mucha devoción. De hecho, suelen agotarse los mil botes de aceite de oliva que se bendicen, procedentes de Herencia, en Ciudad Real, y que se distribuyen de forma gratuita, aportando la voluntad quien lo desee.

Fray Andrés, encargado del culto en el monasterio, cuenta que San Serapio nació en Escocia alrededor del año 1170 y que "se unió a las cruzadas cristianas con el rey Ricardo Corazón de León". Llegó a España para "ayudar a liberar a los cautivos que estaban en el norte de Argelia" y aquí conoció a San Pedro Nolasco, fundador en 1218 de La Merced, orden a la que se uniría cuatro años más tarde y a la que perteneció hasta su muerte el 14 de noviembre de 1240.

Según relata, en una de esas "redenciones" había la tradición mercedaria de pedir dinero para pagar el rescate de los cautivos y, en caso de no reunirse la cantidad suficiente, el fraile se intercambiaba con el cristiano para posibilitar su liberación. "Como no llegó el dinero, mandaron crucificar a San Serapio en la cruz de aspa y, no contentos con el martirio, según la iconografía, le cortaron brazos y piernas y desgarraron las entrañas con un garfio, momento en el cual pidió al Señor que aliviase por su intercesión a todos los que padeciesen dolores de entrañas y huesos", señala.

De ahí viene la bendición del aceite de San Serapio, que va acompañada de una oración dedicada a este santo, invocado en Sarria "como especial protector de los enfermos y afligidos". Incluso tiene su propio himno, musicado por el padre Solla, y una imagen en la iglesia del monasterio.

También peregrinos

Delante de esa talla, vestida con el hábito mercedario, se colocan los frascos con el óleo bendito y una etiqueta con el escudo de la orden, los cuales tienen mucha demanda, no solo por parte de los sarrianos, sino también de los peregrinos y demás visitantes del monasterio, quienes "preguntan por el aceite y se interesan por cómo tienen que hacer, ungiendo en la parte dolorida", comenta el fraile.

Así lo hizo la sobrina de una de las usuarias de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria, la cual tenía una gran llaga en el rostro que acabó curando. "Fuera milagro o no, no lo sé, la cuestión es que la llaga desapareció", afirma fray Andrés, quien se muestra escéptico con los milagros, pero convencido de que "la fe lo puede todo".