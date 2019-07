La oposición tumba la propuesta de salarios del alcalde de Sarria y dos ediles

La oposición de Sarria (PP, PSOE y BNG) tumbó este miércoles en un pleno extraordinario, como era previsible, la propuesta de salarios del alcalde y dos ediles, que sumaban 85.000 euros.

El gobierno —formado por los seis concejales de Camiña Sarria y el de Galicia Sempre, Benjamín Escontrela— planteó una dedicación exclusiva de 45.000 euros para el regidor, Claudio Garrido, y otra exclusiva de 20.000 para la edila Geni Valcárcel. Se propuso la misma cuantía para el concejal Félix Seijas por una parcial de seis horas diarias.

PP, PSOE y BNG criticaron la propuesta e invitaron al gobierno a llegar a un consenso recordándole que está en minoría. El popular José Antonio García censuró que el sueldo del alcalde duplicara al que tuvo él en 2011 y se incrementara un "40%" con respecto al pasado mandato.

En el mismo sentido se manifestó Pilar López, del PSOE, quien dijo que desde su partido plantearon que el coste del gobierno fuera el mismo que hace cuatro años (76.000 euros) y que la cuantía la distribuyera como considerara. El nacionalista Efrén Castro defendió que el gobierno tenga una retribución, pero se opuso a "incrementos inxustificados".

El alcalde, Claudio Garrido, sostuvo que negoció y presentó por escrito la propuesta de salarios tanto al PP como al PSOE. Con el primero de los partidos mantuvo "tres" reuniones, pero "no contestó nada", dijo. Considera que es una retribución "razonable" y recordó que en 2003 el sueldo del regidor fue de 33.000 euros y en 2007 se aprobó en 42.000. Desde entonces "el índice de vida subió un treinta y tantos por ciento", señaló el alcalde, quien recordó que su salario sería la misma cuantía que percibe en su puesto como inspector veterinario en la oficina de extensión agraria. Este trabajo lo compatibilizará con la labor de regidor al no aprobarse la dedicación.

En el capítulo de retribuciones también se incluían dietas de 150 euros por asistencia a pleno y junta de gobierno, y 50 por comisiones informativas, que quedaron rechazadas. La oposición reprochó que se incrementara el importe por plenos y juntas de gobierno, ante lo que el alcalde mantuvo que en estas últimas "aumentó el trabajo y la responsabilidad". Esto lo negaron desde el PP.

ORGANIZACIÓN. La oposición también tumbó las propuestas del gobierno sobre la periodicidad de las sesiones del pleno, y la composición de las comisiones informativas y la junta rectora de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme. La proposición inicial era que los plenos fueran cada dos meses, aunque PP, PSOE y BNG reclamaron que se convocaran todos los meses, petición aceptada por el gobierno y que recibió luz verde de todos los ediles. Serán el último jueves, a las 19.30 horas.

La composición de las comisiones informativas del pleno generaron un intenso debate. Mientras la oposición defendió que la propuesta del gobierno no guardaba la proporcionalidad, este aseguró que estaba garantizada. Finalmente fue aprobado por unanimidad que formen parte de ellas toda la corporación con la condición de que se reduzca el importe de las dietas.

En cambio, no llegaron a acuerdo sobre la composición de la junta rectora de la residencia de mayores, que quedó rechazada por los votos en contra de populares, nacionalistas y socialistas.

Los tres partidos de la oposición reprocharon que no guardaba proporcionalidad y alegaron que un gobierno en minoría no podía tener el control de este órgano. El regidor afirmó que era proporcional, igual que hace cuatro años.

El pleno finalizó con la socialista Pilar López quejándose de que no hubiera turno de ruegos y preguntas, el que no se incluye en las sesiones extraordinarias. Al terminar el pleno señaló que quería solicitar que se le diera acceso a los expedientes y registros pedidos desde el 21 de junio y que todavía no le facilitaron.