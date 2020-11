La oposición se une en el pleno para reclamar ya la ampliación de O Morelle

Los tres grupos de la oposición en el Concello de Sarria (PP, PSOE y BNG) unieron el jueves sus votos para reclamar a Fomento la licitación inmediata de las obras de urbanización de la segunda fase del polígono de O Morelle. Piden también que los Presupuestos del Estado de 2021 incluyen la partida necesaria para este fin y que, de forma paralela, se realice la venta de parcelas al ser una de las principales necesidades en Sarria.

La propuesta fue llevada al pleno por el PP y recibió el apoyo de socialistas y nacionalistas. El grupo de gobierno, por su parte, votó en contra. El alcalde, Claudio Garrido, argumentó que la moción se "descalifica" por sí misma porque "no se puede licitar un proyecto que no está aprobado sino en tramitación" y porque "el Sepes (responsable del polígono) se financia con fondos propios y no de los Presupuestos generales".

Su posicionamiento no convenció a los otros partidos. Para el PP "está claro que non hai ningunha intención do Sepes de realizar a segunda fase no ano 2021" sino solo una precomercialización que califica de "engano". Acusó también al alcalde de "darlle palmadiñas" en este asunto a los representantes del Gobierno central, buscando, según José Antonio García, un acercamiento al PSOE.

Los socialistas sarrianos apoyaron la moción. La exalcaldesa, Pilar López, sostuvo que había un compromiso del Sepes de licitar la obra y hacer de forma paralela la venta de parcelas en cuanto estuviera aprobado el proyecto de urbanización. "O noso voto non é en contra do partido senón do alcalde, que tiña que poñer más ansia neste polígono", afirmó.

Para el portavoz del BNG, Efrén Castro, la ampliación de O Morelle debe ser motivo de unión. "Hai que facer forza e dicilo alto e claro. É unha necesidade urxentísima. Cada retraso supón que as empresas se fixen noutros concellos. Esperamos que dunha vez o Estado cumpra con Sarria porque o conto xa vai moi longo", defendió.

El BNG también presentó una moción fuera del orden del día para reclamar más consultas presenciales e inversión en la sanidad pública. "Estanse agravando outras enfermidades porque se chega tarde", aseguró Castro.

Benjamín Escontrela, de Galicia Sempre y médico de profesión, introdujo algunas propuestas a mayores, entre ellas la petición para el centro de salud de Sarria de una zona protegida de modo que los usuarios no tengan que esperar a la intemperie como ahora.

Toda la corporación respaldó la moción con la excepción del PP, que se abstuvo alegando que, al ser introducida por urgencia, no tuvo opción de valorarla antes.

Los populares también reclamaron al Concello que ponga en marcha ya la campaña de apoyo al comercio local anunciada por gobierno y BNG en verano. Las formaciones aludidas justificaron el retraso en problemas administrativos para elaborar las bases. Se comprometieron a hacer la campaña en 2021 y, en esta Navidad, ofrecer otros incentivos al consumo.

El pleno se cerró con polémica porque no se debatió una moción de Podemos sobre la violencia de género. El alcalde alegó que este grupo no tiene representación municipal y miembros de Podemos que estaban entre el público anunciaron que irán al juzgado.