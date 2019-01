La oposición pedirá al pleno el cierre "inmediato" de la perrera de Porvir

La perrera instalada por el Concello en el antiguo taller de empleo la Rúa do Porvir de Sarria volverá a ser objeto de debate en el pleno del jueves, en el cual los grupos de la oposición han presentado una moción conjunta en la que solicitan el cierre «inmediato» del refugio, que califican de "ilegal".

En el escrito, firmado por ediles de PP, no adscritos e IG, instan también al gobierno a negociar "un convenio o acuerdo con cualquier asociación con medios suficientes para que se haga cargo de los animales abandonados".

De igual modo, piden la reprobación de la regidora, Pilar López, y del teniente de alcalde, Efrén Castro, por la gestión de este refugio, la cual viene a sumarse a la reprobación solicitada en otras mociones que se debatirán en el mismo pleno referentes al estado de las pistas rurales y las obras de reforma de la calle Diego Pazos.

No será la primera vez que el pleno de Sarria aborde la situación de la perrera de la Rúa do Porvir, la cual ya motivó más de 15 preguntas y la aprobación de varias mociones en el sentido de retirar el refugio de esta céntrica calle. Aquellos acuerdos no se hicieron efectivos y la oposición pide ahora que se remitan a Fiscalía junto con las solicitudes de documentación que no fueron atendidas.

Dice también que le consta una sanción de 500 euros por la perrera y una propuesta de multa "de 5.000 euros" en otro expediente.

DESDE 2016. La problemática en la recogida de animales en Sarria arranca ya en el año 2016 tras tomar el Concello la decisión de no renovar el convenio con la Protectora de Lugo por duplicarse el coste hasta los 12.000 euros.

Como alternativa planteó primero llevar los perros que apareciesen abandonados al campo de la feria y, después, a unas instalaciones "provisionales" en la Rúa do Porvir -donde se encuentran las tiendas de anticuarios-, atendidas al principio por personal del Ayuntamiento hasta que los voluntarios de la asociación Huellas de Sarria asumieron esta labor sin contraprestación económica.

Posteriormente, el gobierno propuso la construcción de un refugio en el barrio de O Mazadoiro, descartada por la Diputación tras una fuerte contestación vecinal por su proximidad a viviendas y a la residencia de mayores.

Para la oposición, López y Castro son los responsables de «crear un problema donde no lo había, incumplir de forma reiterada los acuerdos del pleno, intentar de forma conjunta y consensuada traspasar el problema creado a los vecinos del barrio de San Lázaro a los de O Mazadoiro y mentir hasta la saciedad respecto a la solución del conflicto, afirmando con reiteración que se solucionaría en días cuando han pasado años».

Mientras, los vecinos de la Rúa do Porvir y resto de calles del barrio de San Lázaro llevan casi tres años denunciando los "perjuicios" que el refugio les causa y que les llevó a pedir amparo ante el Valedor do Pobo y otros organismos.

Hace solo unos días difundieron también por redes sociales un manifiesto en el que plasman un sentimiento de impotencia y reclaman de nuevo el cierre.