La oposición de Láncara solicitará un pleno sobre la nueva Casa Niño

La oposición de Láncara (PP y BNG) solicitará un pleno extraordinario para pedir explicaciones al gobierno sobre la polémica de la cesión de un local para una nueva Casa Niño.

El municipio ya dispone de este servicio, pero, ante la "gran demanda", Gemma Fontela pidió una ayuda a la Xunta —convocatoria que está pendiente de resolverse— para crear una segunda Casa Niño. Solicitó al Concello instalar el servicio en la planta baja del antiguo centro de salud de A Pobra de San Xiao y, según ella, aceptó. El gobierno alegó que ofreció otras instalaciones y que el ambulatorio es complicado cederlo.

El portavoz del PP, Santiago Cubillas, explicó que "parece ser" que la arquitecta municipal realizó tres informes sobre dicho local, a instancias del alcalde, y ahora "no se cumple con la palabra dada", de cederlo. Considera que si estas dependencias no se podían facilitar lo debería haber comunicado "con tiempo" a la promotora.

Destaca que la Casa Niño es una "medida estrella" de la Xunta, que la financia al "100%", y no tiene ningún coste para las familias y el Concello. Además, "permite la conciliación a los padres y crear un puesto de trabajo". "Es una pena que se deje perder por la mala gestión del gobierno", opina.

El portavoz del BNG, Iago Bande, considera que tienen que dar explicaciones sobre el asunto y por qué no lo llevó a otros plenos. El alcalde, dijo, "foi a persoa que animou a Gemma en varias ocasións a que levara adiante a Casa Niño no centro médico". "Cando estamos para rematar o proceso ve que todo o dito polo alcalde non se adecúa á realidade, que se vai perder porque non lle van ceder o local que lle prometeron", señala. Pide al regidor una solución porque "puxo ese local e agora o nega" y sería "a súa responsabilidade" si se pierde el servicio.

En la actualidad padres y la promotora del centro tienen en marcha una recogida de firmas para que el Concello "favoreza e axilice" cualquier gestión para crear la Casa Niño en el ambulatorio.