La oposición fuerza a congelar la tasa del agua al rechazar subirla un 6,5%

La tasa del agua, alcantarillado y depuración de Sarria no subirá en 2022 después de que la oposición rechazara este jueves en pleno una modificación de la ordenanza para actualizarla al Índice de Precios al Consumo (IPC). El gobierno propuso una subida del 6,5%, pues no se aplicó el IPC desde 2015.

Según explicó el edil de Camiña Sarria José María Escudero, el contrato firmado a principios de 2007 con la concesionaria del servicio establece que la tasa se actualizará todos los años al IPC y dijo que el popular José Antonio García (alcalde entonces) pudo no fijar esa cláusula. La empresa solicitó en septiembre que se actualicen las tarifas y no hacerlo supone, dijo, "incumplimiento del contrato".

La oposición coincidió en asegurar que no es el momento de incrementarla ante la crisis derivada de la pandemia. Para el portavoz del BNG, Efrén Castro, lo ideal sería bonificar a sectores perjudicados por el covid, como la hostelería, pero al no hacerlo cree que, al menos, no se debe subir pues lo están pasando "moi mal". En el mismo sentido se manifestó la socialista Pilar López, quien, además, denunció que el expediente no tiene informe de intervención.

El portavoz del PP, José Antonio García, aseguró que no actualizar la tasa al IPC no supone incumplir el contrato y propuso destinar el dinero ahorrado, por ejemplo, de la no celebración de fiestas, para abonar la diferencia a la empresa. El gobierno se opuso por entender que "no es de justicia" pagar con el dinero de todos los sarrianos un servicio del que no disponen todos, como es el abastecimiento, manifestó el alcalde, Claudio Garrido. Este apuntó que la empresa puede demandar al Ayuntamiento para reclamarle el dinero.

Precisamente el PP llevó una moción (aprobada con los votos de la oposición y rechazada por el gobierno) para solicitar que en 2022 no se actualice al IPC ninguna tasa o impuesto. Una petición con la que se mostraron de acuerdo BNG y PSOE, pero este último también demandó que el Concello dé algún tipo de ayuda.

José María Escudero calificó la moción como "populista y demagógica" porque fue el último pleno del año y ya no se podrán subir las tasas para 2022. Recordó que este gobierno bonificó alguna, como el impuesto de bienes inmuebles (Ibi) a edificaciones agrícolas. A la sesión fueron justamente cerca de una decena de solicitudes de bonificación del Ibi.