La oposición al completo rechaza los presupuestos del gobierno para 2024

La oposición al completo rechazó este jueves en el pleno el presupuesto municipal propuesto por el gobierno de Camiña Sarria para este año y que ascendía a 14,5 millones de euros. PP y PSOE basaron su voto en contra en la existencia de un informe desfavorable de Intervención y en una previsión de ingresos que non ven ajustada a la realidad mientras que el BNG criticó la falta de negociación previa para sacar adelante las cuentas.

El alcalde, Claudio Garrido, defendió en el pleno estos presupuestos, que calificó de "realistas" y necesarios para "garantizar" los servicios que presta el Concello, además de incidir en el "esfuerzo inversor en medio rural", en la "consolidación" de fondos para la RPT y en el "gasto fundamental en temas sociales", fruto, según dijo, de la obligación de asumir la administración local competencias que no le son propias.

La portavoz del PP, Carmen José López, anunció que su partido iba a votar en contra "porque por responsabilidade non podemos aprobar un orzamento ilegal". Argumentó que incumplía la regla de gasto y que contaba con un "duro" informe en contra de Intervención, según el cual la previsión de ingresos "non é real".

"É un orzamento con datos inventados, no que se inflan todas as subvencións para que dean os números", declaró López. Como ejemplo comentó que refleja 870.000 euros del servicio a domicilio cuando la ayuda previsible es de "720.000 euros".

El portavoz socialista, Benjamín Escontrela, insistió también en que las cuentas "no justifican la previsión de ingresos" e incumplen "el precepto básico del déficit y de la estabilidad presupuestaria", lo que podría derivar en la necesidad de elaborar un plan económico-financiero, alertó.

Por su parte, el nacionalista Efrén Castro explicó que Camiña Sarria llamó a su grupo a una reunión sobre los presupuestos, pero sin tiempo suficiente para estudiarlos a fondo y hacer una propuesta de calado, de modo que fue máis bien una cita "de cordialidade que de negociación". "Non podemos dar apoio a algo no que non participamos. Non imos ser uns convidados de pedra nin regalar o noso voto", remarcó.

"Ojalá Camiña y BNG podamos sentarnos a negociar y llegar a un acuerdo», manifestó el alcalde en el pleno, en el cual culpó al PP de "oponerse desde 2014 a que haya presupuestos" y a Escontrela de "aprobar cuentas parecidas cuando estuvo en el gobierno".

Sobre el informe de Intervención alegó que "el criterio de la prudencia es muy subjetivo" y que el último presupuesto, de 2022, era de 12,2 millones mientras que la liquidación fue de 13,3.

Ordenanzas fiscales

Durante el pleno también se aprobaron varias ordenanzas fiscales. La primera de ellas fue la de las terrazas, que tuvo el apoyo del BNG y la abstención de PP y PSOE, partidos para los cuales sería más oportuno convocar primero la reunión con el sector hostelero y llevar después la propuesta al pleno, y no al revés, dado que el encuentro con el gremio será el próximo lunes.

De igual modo, se aprobó la ordenanza para los puestos del campo de la feria, la cual corrige el error que había en la normativa de hace 20 años y establece el pago por metro lineal y no cuadrado.

Apoyaron la propuesta PSOE y BNG con el fin de "non poñer en risco" la continuidad de la feria, tal y como habían pedido los vendedores en un escrito. El PP aseguró estar de acuerdo en corregir el error del metro lineal, si bien consideró que podía hacerse en una ordenanza específica y no mezclado con una subida de tasas a las pulperías, motivo por el que mantuvo el voto en contra que había emitido en el pleno anterior al tratarse este mismo punto.

También votó en contra "por coherencia" en las nuevas ordenanzas para los vados y el cementerio, que habían sido rechazadas en el pleno de febrero. En ambos casos el grupo del BNG mantuvo las abstenciones y el PSOE cambió su postura para apoyar la de la necrópolis y abstenerse en la tasa por la entrada de vehículos.

Mociones: se controlará la competencia desleal en taxis

La corporación aprobó por unanimidad una moción del PSOE para controlar la "competencia desleal" en el taxi, que calcula que suponen unas pérdidas de "2.000 euros diarios" en las épocas de mayor carga de trabajo.

El concejal de Seguridade Cidadá, Félix Seijas, informó que ordenó a la Policía Local realizar controles en A Estación y que el asunto será abordado en la próxima junta local de seguridad.

Licencias

También fueron aprobadas, con el voto en contra del gobierno, sendas mociones del PP para mejorar el acceso a la fibra óptica y reducir el tiempo de tramitación de licencias urbanísticas y de actividad, en las que hay esperas, dijo, "de 2-3 años". Además, salió adelante la moción del BNG, sin el apoyo del PP, para rechazar la "megapasteira" de Altri en Palas y en defensa del Camino Francés.