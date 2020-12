La oposición de Sarria aprobó por cuarta vez demandar al Ayuntamiento la finalización de la Rúa Diego Pazos a raíz de una moción del PP debatida este lunes, en el último pleno ordinario del año.

El principal debate estuvo en el informe de la Xunta en el que deniega al Concello autorización para renovar el firme, pero permite actuaciones de conservación puntuales. PP y PSOE demandaron este documento. El edil de Camiña Sarria José María Escudero defendió que pretendían aplicar un "pavimento continuo", que se trata de una "solución técnica viable", y el rebacheo "no es solución". El alcalde, Claudio Garrido, reconoció que el ente permite bachear, pero que sería "una chapuza". Por ello, demanda que lo haga la Xunta, como titular de la vía.

El portavoz popular considera que la calle está con baches de hasta "20 centímetros de fondo" por "desidia" del Ayuntamiento, pues puede taparlos. En el mismo sentido se manifestó la socialista Pilar López, quien pidió que de forma urgente se bachee y acusó al regidor de no hacerlo por "cabezonería". Efrén Castro, del BNG, demandó una solución ya para la calle, ya que está en una situación "non sostible" y da una imagen "ridícula" de Sarria.

El gobierno sostiene que no hace una reforma integral de la vía al estar a la espera de la depuración de responsabilidades por la obra, pues "no vamos a pagar dos veces" por la vía. Sin embargo, la oposición defiende que es compatible pedir responsabilidades y, mientras no se resuelve, finalizar la calle.

Aprobada por unanimidad una bonificación del 95% del Ibi para explotaciones agrarias

En el pleno también fue aprobada por la oposición una modificación de los estatutos de la residencia de mayores para que todos los ediles formen parte de la junta rectora de la misma. La oposición se congratuló de que "por fin" se llevara al pleno y que se pueda constituir este órgano.

En la sesión se aprobó la ordenanza para regular el funcionamiento del cementerio, que fue rechazada en octubre. Este lunes volvió a llevarse a pleno tras incluir que abra, además de lunes a viernes, todo el día del sábado y la mañana del domingo. PSOE y PP votaron en contra por estar cerrado los domingos por la tarde.

Recibió el apoyo de todos los ediles una moción de Galicia Sempre y Camiña Sarria, defendida por el edil Benjamín Escontrela, para demandar al Sergas que de forma "urgente e inmediata" amplíe los días de analíticas en el ambulatorio e instale una carpa o marquesina para que se puedan resguardar los pacientes mientras esperan por esta prueba.

También fue aprobada por unanimidad la bonificación del 95% del impuesto sobre bienes inmuebles (Ibi) para explotaciones agrarias, que fue solicitada por "más de mil personas", y una moción del PP para solicitar que se mantenga el tren a Barcelona.