A ópera chega á aldea de Goó

Soan de fondo os paxariños mentres a Real Banda de Gaitas de Ourense pon banda sonora a Goó, unha pequena aldea do Incio na que a artista Lucía Pérez ten, xunto ao seu irmán, Xabier Vizcaíno, o estudo de produción e gravación A Palleira, un recuncho de pedra e madeira ubicado en plena montaña da provincia de Lugo que alberga "un encanto especial" para todos aqueles que visitan as súas instalacións co obxectivo de gravar novos temas en plena natureza, tal e como explica o músico caurelao Xosé Lois Foxo, que decidiu escoller o seu particular estudo para recoller os sons do seu novo disco, Égloga operística, pastora da serra sola, unha ópera composta por 35 melodías de creación propia mesturadas con cantos tradicionais e sons recollidos directamente da natureza.

Lucía Pérez e Xabier Vizcaíno serán os encargados de protagonizar e poñer voz ao novo disco de Xosé Lois Foxo, que chegou o luns ao Incio para gravar a parte instrumental desta iniciativa con nada menos que 20 músicos da Real Banda de Gaitas de Ourense, que colleron os seus instrumentos e se instalaron durante dous días na Hermida Rural do Incio, de luns a martes, para tocar e poñer ritmo á obra operística de Foxo, composta por 35 cantares dialogados nos que se conta a historia de amor dunha parella de pastores.

As gaitas, o violín, o violonchelo, o clarinete, a frauta, o órgano, o organistro, e mesmo a percusión con pandeiretas e tambores serán só algúns dos instrumentos que acompañarán ás voces de Lucía Pérez e de Xabier Vizcaíno, que protagonizarán os diálogos cantados da parella protagonista da historia. "Isto é algo totalmente inédito, e somos uns afortunados por poder formar parte dun proxecto como este", afirma a cantante natural do Incio Lucía Pérez.

"SEN ARTIFICIOS"

Cando Xosé Lois Foxo contactou coa artista para contarlle a idea do seu novo disco, a inciense enseguida soubo que a súa antiga palleira familiar de Goó era o "lugar perfecto" para gravar a peza porque, tal e como explica a cantante, "a pedra e a madeira plasman perfectamente a esencia desta égloga medieval". "É un lugar rudo e auténtico onde os sons xorden de forma orgánica e sen artificios", di Lucía, que xa ten certa experiencia neste eido e cre que gravar nun espazo coma Goó, "nun estudio que non é ao uso", supón unha gran vantaxe para poder crear música dende a liberdade e estar en contacto coa natureza.

"Aínda que o proxecto bebe de moitas fontes, o certo é que a terra é a terra, e o Courel ten lugares preciosos para levar unha historia como esta"

E é que a súa palleira está rodeada de estensos bosques de carballo e castaño, ademais de estar a carón dalgúns dos monumentos patrimonais con maior valor histórico da comarca, como a igrexa de Santa María ou o castro de Goó. "Somos uns privilexiados por estar aquí, a pena é que non paramos e non tivemos moito tempo para facer turismo", di o director.

Así, durante dous días, a parroquia de Goó converteuse nun escenario de gravación operística na que cada un dos integrantes da banda "deu o mellor de si para crear unha iniciativa única", asegura Foxo, que di estar "moi ilusionado" por poder poñer en práctica o traballo de máis de catro anos a través dun disco que o músico ten previsto lanzar o ano que vén, cando "teña todo a punto para estrealo".

Unha vez gravados os sons e as voces, o seguinte paso será escenificar cada un destes 35 cantares en diferentes escenarios da serra do Courel.

"Aínda que o proxecto bebe de moitas fontes, o certo é que a terra é a terra, e o Courel ten lugares preciosos para levar unha historia como esta", di a cantante inciense. "Que mellor que gravar unha historia de amor nunha máxica noite de verán ao aire libre?", sostén o director da égloga, que di que esta está a ser unha "experincia moi especial", onde "as horas pasan voando porque o ambiente é inmellorable".

O SEGUINTE PASO: O CINE

Xosé Lois Foxo teno claro. "Trátase dun proxecto moi completo, e iremos pasiño a pasiño, pero a nosa intención é poder levalo ao cine", asegura o director da banda, que leva tempo dándolle voltas e cre que Égloga operística, pastora da serra sola é unha lírica con moitas posibilidades, polo que podería trasladarse á gran pantalla unha vez estea listo o disco e a escenificación dos diálogos da peza.

A Palleira Records: Un local familiar multiusos

A Palleira de Góo (O Incio) é un local multiusos no que ten cabida calquera persoa que desexe gravar os seus temas, cantar ou mesmo buscar inspiración para compoñer novas letras. Nesta antiga palleira anexa ás vivenda familiar dos irmáns Lucía Pérez e Xabier Vizcaíno, está equipado con todo o material necesario para producir un disco a nivel profesional, coa vantaxe de atoparse en pleno corazón da montaña lucense.



"O son é moi especial": Dende a súa creación, os irmáns tiñan claro que o estudo debía conservar as paredes de pedra, ao igual que os teitos de madeira, non só por unha cuestión estética, senón tamén polos efectos musicais, xa que as vibracións crean no lugar un son "moi especial".