El oncólogo Sergio Vázquez destaca en Sarria que solo un 1% de los cánceres son hereditarios

El doctor Sergio Vázquez Estévez, jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo (Hula), disertó este miércoles en Sarria en el Foro La Unión-El Progreso sobre cáncer, una enfermedad que solo es hereditaria en el "1%" de los casos, como señaló en su intervención.

Los hereditarios son "moi poucos" y suponen desarrollar "si o si" la enfermedad, apuntó. Se dan en determinados cánceres de colon, de mama o endometrio, puso de ejemplo el especialista durante la charla en la sociedad cultural y recreativa La Unión, a la que asistieron alrededor de un centenar de personas.

Diálogos médicos con el doctor Sergio Vázquez fue el título de esta conferencia, organizada por el grupo El Progreso y la Unión, con la colaboración del hotel Alfonso IX de Sarria.

El presidente de la sociedad, José Quiñoá, y la delegada de El Progreso en Sarria, Ana Casanova, fueron los encargados de presentar la charla-coloquio con este sanitario que, además de jefe del servicio de Oncología del Hula, es coordinador del área de Oncología Radioterápica en el Hula. También fue presidente de la Sociedad Oncológica de Galicia y miembro de la junta directiva del Grupo Español de Oncología Genitourinaria, una de sus especialidades junto con el pulmón.

El doctor, asimismo, integra la comisión gallega de evaluación de la eutanasia y formó parte del comité clínico de expertos para valorar la situación de la pandemia del coronavirus en Galicia. Una crisis sanitaria a la que también se citó al cumplirse tres años de la declaración del estado de alarma y el confinamiento. Hoy en día, indicó, la pandemia está "absolutamente controlada".

Oncología de precisión

En su intervención Sergio Vázquez analizó también los avances más prometedores en el tratamiento del cáncer, como son la oncología de precisión o la inmunoterapia.

De la primera subrayó que se trata de "buscar o tratamento máis adecuado para cada paciente e no momento máis adecuado". Consiste en "saber cal é a vía de crecemento do tumor e conseguir bloquealo durante moitos anos". "O tumor é moi listo, ao cabo do tempo acaba desenrolando vías de resistencia, pero a oncoloxía de precisión pode saber cal é esa vía de residencia pola que se escapa e poder volver a bloqueala", explicó el especialista. Se dirige a cánceres que crecen solo por una vía, tales como ciertos tipos de pulmón, colon, mama o próstata.

La inmunoterapia es, asimismo, uno de los "grandes avances", añadió. Permite "estimular as defensas, que son as que matan as células malas". También hizo hincapié en la importancia del mapa molecular del tumor para lograr una "fotografía perfecta" del mismo, lo que definió como el "futuro".

El objetivo es llegar cifras de curación del "70%" de los pacientes en el año 2030, tanto de cánceres precoces como más avanzados.

Sergio Vázquez se refirió, además, a los nuevos equipos incorporados en el servicio de oncología del Lucus Augusti. Se trata del PET-TC y braquiterapia. Subrayó los buenos medios existentes en oncología en el hospital lucense. Citó como necesidades del futuro contar con un secuenciador y más investigación.

En 2022 se desarrolló, además, un proyecto piloto de atención domiciliaria para enfermos de cáncer de pulmón, que supuso "unha moi boa experiencia" y fue el primer hospital de Galicia y uno de los primeros de España que lo llevó a cabo. Este año quieren extender el programa, señaló durante la charla, en la que hubo una gran participación del público.

Registro de tumores

El especialista también abordó la demanda de la creación de un registro de tumores de Galicia, del que tampoco se dispone en España. Se incluye, apuntó, en la estrategia gallega del cáncer de 2022-2028 y se trata de una figura importante ya que "sen saber cal é a incidencia dos diferentes tumores e onde hai unha maior incidencia por área xeográfica dos distintos tumores non se poden tomar medidas fundamentalmente de prevención".

Aunque no se disponga de este registró sí se sabe que los cánceres más frecuentes son los de colon, pulmón, mama, próstata y vejiga. "Non hai grandes diferenzas con respecto a outras zonas de España", aseguró. Sobre el de pulmón aludió a la influencia del gas radón en el mismo, pues es el "segundo factor" después del tabaco. Para impedir que se filtre el gas radón recomendó ventilar y aislar los inmuebles, de forma que se "evita que entre e fai que saia", manifestó Sergio Vázquez.

Prevención. Desde dieta equilibrada hasta ejercicio físico

El doctor dio una serie de recomendaciones de "prevención primaria" del cáncer, como no fumar y una dieta equilibrada. Esta última es un aspecto "básico". "Mediterránea, atlántica, rica en verduras, pescado...", dijo.

Otros consejos son controlar la exposición solar y realizar ejercicio físico. Este, es, además, importante cuando una persona padece cáncer. "Unha vez que o tes o practicar exercicio físico periódico mellora a supervivencia", destacó.

La obesidad, una vida sedentaria o contaminantes externos también influyen en esta enfermedad.

Vázquez invitó a los ciudadanos a adherirse a los cribados, que son "moi importantes" y con los que se busca diagnosticar la dolencia en una fase precoz. Según recordó, están las mamografías, el test de sangre oculta en heces para el de colon o el cribado de cérvix.

También está previsto poner en marcha cribados de cáncer de próstata y pulmón para pacientes con mayor riesgo de padecerlo y se hará mediante el uso de inteligencia artificial.