Olga Iglesias foi reelixida presidenta do PP de Triacastela

A alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias Fontal, foi reelixida presidenta do PP deste concello nun congreso celebrado na mañá deste sábado, ao que concorreu unha única candidatura.

Segundo sinalou a formación, a dirección que saíu da xuntanza é "ampla e moi representativa". María Isabel Fontal Pérez é a vicepresidenta de honra do partido, mentres que a secretaría xeral recae en Bautista Arias Pombo. Óscar Fontal Caldeiro e Luis López Arias son os vicesecretarios de acción electoral e acción territorial, respectivamente. Dezaseis vocais completan a dirección do PP de Triacastela saída do congreso de este sábado, ao que asistiron membros do grupo provincial, como o coordinador xeral e voceiro, José Manuel Balseiro, e o secretario xeral, Javier Vázquez Nodal.

Desde a dirección provincial destacaron "a actualización e o reforzo" do partido de cara ás eleccións municipais para conseguir de novo o goberno, pero con resultados aínda mellores que nos anteriores comicios.

Precisamente, a alcaldesa sinalou que a meta é lograr por cuarta vez consecutiva gobernar en Triacastela e completar así os obxectivos marcados para "continuar mellorando a calidade de vida dos veciños do municipio".

Olga Iglesias manifestou que se enfronta a este novo período como presidenta dos populares con "humildade, reforzada vocación de servizo" aos seus veciños e "moitas ganas de traballar". "E afondando en dúas liñas seguidas ata agora na relación cos veciños: escoita activa, para coñecer as inquietudes e os problemas reais, e proximidade", indicou o partido.

Entre os obxectivos que se marca a alcaldesa está traballar para favorecer a creación de postos de emprego e asentar poboación. Ademais, busca avanzar na mellora das infraestruturas e nas prestacións sociais, especialmente no que se refire aos nenos e aos maiores, explicou.