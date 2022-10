Olga Capón, nombrada presidenta de la gestora del PP de Láncara

El PP acaba de constituir una gestora en Láncara, para la cual fue nombrada presidenta la vecina de la parroquia de Bande Olga Capón Moreno, un apellido muy conocido en la política municipal por ser hija de Eladio Capón, alcalde durante tres décadas.

Se trata de la primera incursión en la actividad pública de esta diplomada en Relaciones Laborales, con experiencia en recursos humanos y gestión administrativa. Según informó el partido, la nueva presidenta dará a conocer en las próximas semanas al resto de miembros de la gestora, que se encargará de nombrar candidato para las elecciones de 2023 y de llevar las riendas de la agrupación local hasta celebrar el congreso.

Olga Capón dice estar "moi ilusionada por facer cousas por Láncara" y con el objetivo de "sumar dende o respecto, a humildade e o traballo". Su nombramiento se produce tras la renuncia de Santiago Cubillas (candidato durante las dos últimas elecciones y actual portavoz del PP en el Concello) a repetir como presidente del partido en Láncara y cabeza de lista.

Capón Moreno asegura que su intención es "escoitar aos afiliados e a todos os veciños e veciñas», así como "traballar para que Láncara teña o esplendor que merece porque agora está desaproveitada".

La nueva presidenta pone como ejemplo el trabajo realizado por su padre en el Ayuntamiento, al frente del cual estuvo entre 1983 y 2015, con la excepción del período 2007-2009 en el cual gobernó el actual alcalde, Darío Piñeiro, si bien Capón recuperó el mando a mitad de aquel mandato con una moción de censura apoyada por Tega. "O actual goberno non avanzou en nada despois do que deixou feito o goberno presidido por Eladio Capón, o meu pai", declara.

Esta vecina cita como prioridades la creación de empleo para asentar población y la apuesta por el patrimonio local, el medio ambiente, el deporte y el bienestar social a través del cuidado de los mayores, la atención a la infancia, la oferta de actividades para los jóvenes "e tamén para as mulleres nas mesmas condicións que os homes". "É fundamental garantir os servizos aos veciños e veciñas e facer que sexa atractivo vivir no noso concello para todos aqueles que xa nos sentimos orgullosos de Láncara", afirma.

También ve necesaria una buena gestión de los recursos materiales y humanos y un mejor aprovechamiento del potencial del municipio. "O actual goberno non atende as pistas para ofrecer comunicacións en bo estado nin se preocupa polas traídas de auga", opina, al tiempo que reclama más apoyo al sector ganadero y una revisión de los impuestos.

Desde la dirección provincial del PP destacan la "capacidade de traballo, honestidade e cercanía" de Olga Capón y enmarcan esta gestora en el trabajo para reforzar las agrupaciones y "chegar máis fortalecidos ás eleccións do 2023". El partido, con cuatro ediles, aspira a recuperar la alcaldía de Láncara, en manos del socialista Darío Piñeiro, que gobierna con mayoría absoluta (seis concejales). El BNG, por su parte, tiene un edil, y tampoco se descartan novedades.

Precisamente desde el PSOE dieron irónicamente la bienvenida a Olga Capón, "a este municipio do que é veciña dende hai apenas un mes", dijo Pablo Rivera. El socialista lamentó que el PP no tuviese en cuenta a otros militantes y nombrase para la gestora "unha paracaidista". "As alcaldías non son hereditarias", añadió Rivera, para quien la herencia de Eladio Capón fue "nin un só quilómetro de aglomerado en quente".