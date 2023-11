Olga Capón denuncia o "mal estado" de varias estradas municipais de Láncara

A voceira do Partido Popular de Láncara, Olga Capón, denuncia o "mal estado" no que se atopan numerosas estradas de titularidade municipal, "concretamente aquelas que dan servizo aos núcleos de poboación máis pequenos do concello, moitos deles nas zonas da montaña do municipio, polo abandono de anos aos que o alcalde de Láncara os ten sometidos".

Capón explica que os veciños destas zonas non aguantan máis e teñen medo de que "polo mal estado das estradas os condutores dunha ambulancia non poidan chegar ás casas ou que os camións que levan o penso para os animais ou recollen o leite se neguen a pasar por medo a avariar os vehículos". Neste senso, a popular esixe "unha reacción" do alcalde, Darío Piñeiro.

A voceira asegura que algunhas das vías municipais que presentan un peor estado son a que vai de Saa (Cedrón) a O Furco, e que pasa por Vilarín, Seara e A Cortella; a que vai de O Busto a O Furco, pasando por Armada e Casablanca e a estrada que vai dende O Busto a Saa.