La oleada de robos regresa a Sarria con tres asaltos en una sola noche

Cuando parecía que la situación comenzaba a normalizarse, la oleada de robos hizo acto de presencia de nuevo en Sarria, donde fueron asaltados en una madrugada una tienda de ropa, una céntrica cafetería y un taller de coches, con la particularidad de que en estos dos últimos no saltaron las alarmas. Además, el día anterior a estos hechos se produjo una sustracción en un centro de enseñanza, donde el botín fue mínimo pero los daños cuantiosos.

Los últimos casos ocurrieron en la noche del jueves al viernes, en la cafetería Central, la tienda de ropa Ara Moda -ambas en el bulevar de Calvo Sotelo, la zona más céntrica de la villa- y en Talleres Galicia, en Marqués de Ugena.

Los autores accedieron a la cafetería entre las 2.30 y las 7.00 horas tras forzar una pequeña ventana que comunica con la barra. Una vez dentro, forzaron también la caja registradora y se llevaron el dinero que contenía, así como propinas que había en otro bote. En total, la cantidad sustraída ascendió a unos 600 euros. El responsable del establecimiento mostró su extrañeza por el hecho de que no sonase la alarma, lo que pudo indicar que el autor o autores usaron algún tipo de inhibidor.

El botín que se llevaron los ladrones en las tres sustracciones consistió en dinero y prendas de ropa que había en el escaparate

Sí saltó en la tienda de ropa, situada a escasos metros de la cafetería. Fue sobre las cinco de la mañana, después de que el ladrón rompiese un cristal del escaparate para llevarse prendas del expositor y cuyo valor ronda también los 600 euros. Se cree que, al verse sorprendido por el sonido de la alarma, huyó sin más botín.

Durante la misma noche, los ladrones actuaron en el taller de coches de Marqués de Ugena, al que intentaron entrar por tres puertas diferentes. Tras lograr colarse por una de las laterales, revolvieron la oficina y se adueñaron de una caja metálica que contenía monedas para cambio. El montante puede rondar los 200 euros. Tampoco sonó la alarma.

El día anterior, es decir, en la madrugada del jueves, los amigos de lo ajeno visitaron el colegio de La Asunción, donde rompieron puertas, arrancaron la centralita de la alarma y revolvieron papeles en secretaría y dirección, además de ocasionar problemas en el servicio de telefonía e internet, y todo ello para llevarse calderillas.

Estos últimos casos generaron de nuevo preocupación entre empresarios y vecinos, que ya vivieron una situación similar entre finales de septiembre y principios de noviembre, cuando hubo una docena de robos en todo tipo de negocios, desde concesionarios a establecimientos de maquinaria agrícola, telefonía móvil, hostelería o el campo de fútbol.

A raíz de aquellos hechos, los empresarios reclamaron más vigilancia nocturna y la subdelegación del Gobierno anunció refuerzos en el servicio de la Guardia Civil. Los industriales no descartan reunirse de nuevo para estudiar medidas al entender que siguen faltando medios, a lo que se suma que no hay Policía Local de noche. «Ao final colles medo e os ladróns non o teñen», dice una de las afectadas.