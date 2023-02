Una oleada de robos causa pérdidas en varios negocios de As Nogais, Baralla y Sarria

Una oleada de robos en diversos negocios de la comarca de A Montaña y en Sarria, se desconoce si de los mismos autores, sacudió la provincia en la madrugada del lunes al martes. Hasta el momento, se tiene constancia de asaltos en un bar de As Nogais, en una farmacia y en una clínica dental de Baralla y en una empresa cárnica de Sarria, pero no se descartan más afectados ya que la Guardia Civil investiga lo ocurrido.

En Sarria, los ladrones se llevaron una furgoneta que estaba estacionada en el exterior de las instalaciones y que apareció poco después en el ayuntamiento de Becerreá. Para hacerse con las llaves del vehículo, entraron a través de una ventana en una oficina de la nave, ubicada en el primer piso, lo revolvieron todo y finalmente dieron con las llaves de la furgoneta, que se encontraba vacía en ese momento.

El personal de la cárnica se percató de lo acontecido a primera hora de la mañana de este martes, cuando comenzó la jornada laboral, y enseguida alertó a la Guardia Civil. Finalmente el vehículo fue hallado a lo largo de esa misma mañana en el municipio de Becerreá.

Cuando los ladrones se llevaron la furgoneta apenas tenía combustible, estaba en la reserva, por lo que la abandonaron al acabarse el gasóleo. El automóvil se encontraba en perfecto estado y no presentaba daños.

Donde sí causaron desperfectos fue en el hostal y cafetería O Muíño, de As Nogais. Allí los asaltantes forzaron la puerta exterior y rompieron un cristal de otra que conecta el despacho de pan con los baños y el comedor, para acabar llevándose parte de la recaudación de la máquina tragaperras. "E non toda, que uns cantos billetes deixáronos", explicaba este martes María Rodríguez, propietaria del establecimiento con su marido Ricardo García. Según señala, el robo se ejecutó en "dez ou quince minutos", ya que tras recibir la llamada de la empresa de alarmas, se presentaron en el lugar "ás 4.55 e xa non había ninguén".

"Daquela non entramos, esperamos fóra a que chegase a Garda Civil e ao acceder xa vimos os estragos", cuenta María, quien explica que también abrieron las neveras y que de la caja registradora no se pudieron llevar nada porque "este é o terceiro roubo que sufrimos e xa aprendemos, agora non deixamos diñeiro". Su intención era acudir este miércoles al cuartel para interponer la denuncia.

Además, y en la misma madrugada, también asaltaron una farmacia de Baralla y una clínica dental de esa misma localidad.

Otro robo en Friol

En la noche del viernes al sábado, el local de la asociación de vecinos de Condes (Friol) también fue objeto de un robo cuyas pérdidas ascienden a 1.150 euros. Los cacos se llevaron botellas de alcohol, de aceite y barajas, que el colectivo tenía preparadas para la cena de Carnaval que celebraron el sábado con 150 personas.

Es la primera vez que acceden al inmueble y para hacerlo dañaron la puerta de aluminio exterior y otra interior de madera que daba acceso al espacio donde permanecían almacenados los enseres.