El octavo Esmorga Fest de Sarria ya tiene vendidas el 80% de las entradas

La localidad de Sarria se convertirá el viernes y el sábado en la capital de la música indie y underground con la celebración del festival Esmorga Fest, que en su octava edición reúne a 19 artistas. El evento está teniendo una muy buena acogida y ya fueron vendidas el 80% de las entradas.

La cita tendrá lugar un año más en la sala Litmar y la sociedad cultural y recreativa La Unión. En este último espacio fue presentado este lunes el festival por la organización, que corre a cargo de Comeprima Producciones. Se encuentra formada por Juan Padín, Marcos Pombo, Eva Pombo, Diego García, Josito Castro, Pablo López y Ángel González. También participaron en el acto el diputado provincial Efrén Castro; el concejal de Deportes, Félix Seijas; y la jefa provincial de Turismo de la Xunta, Paloma Vázquez.

Vicepresidencia de la Diputación es el principal patrocinador del festival, con el que también colaboran la Xunta de Galicia, el Concello, Son Estrella Galicia, Gadis y Arehucas. Como en años anteriores contará con público de toda España y las entradas todavía se pueden adquirir en la página web, así como en taquilla.

El Esmorga Fest arrancará el viernes en el escenario Son Estrella Galicia, en la sala Litmar, a las 20.30 horas con la apertura de puertas y el inicio de los conciertos está previsto para 30 minutos después. En esta primera jornada actuarán Toundra, VVV [Trippin You], La Plata, la banda portuguesa First Breath After Coma, Víbora, John Axiom y Pálida.

Ya el sábado el escenario Vicedepu en La Unión acogerá actividades de 13.30 a 20.00 horas. Pondrán la nota musical Grande Amore, Charnego, Ghouljaboy, Castro y Don Gonzalo. Estos conciertos tendrán entrada gratuita.

En la histórica sociedad los niños también serán los protagonistas con la celebración del Esmorguiña Fest, que contará con actividades para los pequeños. Habrá monitores y a partir de las 16.30 horas tendrán talleres.

En La Unión se ofrecerá una degustación gratuita de Cárnicas Teijeiro, Queserías Sarrianas y panadería Pallares. Los asistentes también tendrán puestos para comer pulpo, churrasco y Torta de Sarria. En la entidad estará instalado, asimismo, un expositor de la ONG Hospitaleros sin Fronteras.

La jornada continuará en la sala Litmar con Los Punsetes, los ingleses Bdrmm, Cora Novoa, Yawners, los sucesos Last Days of April, The Parrots y Lagoon.

Desde la organización señalaron que durante los dos días esperan reunir a cerca de 2.000 personas y mostraron su agradecimiento a todos los patrocinadores.

Por su parte, Efrén Castro destacó el importante "retorno económico" que supone el festival, que celebra este año su "mellor" edición. Paloma Vázquez también hizo hincapié en la calidad del evento, que conlleva una "dinamización" de Sarria y la provincia, y Félix Seijas animó a los sarrianos a disfrutar del evento.