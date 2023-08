La demolición del 'Garañón' de Sarria causa daños en una vivienda contigua

Las obras de demolición que actualmente se están ejecutando en el polémico edificio de siete plantas de la Rúa da Calexa, en Sarria, provocaron importantes destrozos en la cubierta y en el interior de una vivienda habitada, concretamente en el número 16 de la Rúa Padre Sarmiento, colindante con el inmueble que se está derribando. Afortunadamente, el incidente, que se produjo hace días, se quedó en daños materiales y un susto para los propietarios de la casa afectada, que en el momento de los hechos no se encontraban en ella.

Al parecer, fue un trozo de cemento y ladrillos el que se desprendió desde el edificio en cuestión. Debido a la altura desde la que se produjo la caída, inciden desde la empresa de demolición, los daños fueron más notorios. Así mismo, indican que el accidente se produjo en una jornada de viento y que el cascote rebotó contra la gran lona de protección desplegada para evitar, precisamente, la caída de material a las propiedades próximas y acabó impactando con el tejado, en el que dejó un agujero de importantes dimensiones.

El propietario de la casa afectada, José Ayán, reconoce que de haber estado en casa "no lo hubiéramos podido contar". Y es que la estancia que sufrió los daños es una sala que emplean a diario y, más concretamente, el lugar donde cayó el cascote es donde "comemos y cocinamos todos los días". Por suerte, esta temporada no están en la vivienda. "Nos fuimos a principios de julio para una casa que tenemos en la aldea, a unos 20 minutos de aquí, a sabiendas del polvorín que se iba a armar con las obras", explica Ayán, "pero no pensé que podría pasar esto".

No obstante, asegura que las medidas de protección -entre las que se encuentra una grúa que sostiene una gran lona que actúa a modo de pantalla para evitar el rebote de material- no le parecieron suficientes. "Para los cascotes pequeños sí funciona, pero para los grandes como este, no", reseña el dueño de la casa. "Estuve hábil al decidir irnos", agrega José, quien lleva unos dos años residiendo en este inmueble del casco urbano sarriano después de haber vivido en Madrid y que también hace referencia a la responsabilidad del Concello: "Tenía que haber informado correctamente de las obras de demolición a los vecinos que vivimos allí", dice.

En cuanto a la valoración de los desperfectos originados por este accidente, José Ayán, que se percató de lo ocurrido tras ser alertado por un amigo que queda al cargo de la casa mientras él no está en ella, asegura no haber hecho aún el recuento, a la espera de que el perito de su aseguradora se acerque hasta el lugar. A simple vista, se observa el boquete en la cubierta, una viga rota y diverso mobiliario dañado, así como cascotes en un patio exterior aledaño al edificio.

Protección "adecuada". Responsables de la empresa de demoliciones encargada de realizar los trabajos en A Calexa, que aseguran que desde el primer momento trataron de comunicarse con los propietarios de la vivienda afectada para preocuparse por la situación, defienden que las medidas de protección son las "adecuadas" y que, en este caso, se trató de un accidente de esos que ocurren "unha vez de cada cincuenta anos".

El inmueble afectado y, detrás, el edificio en demolición. SABELA FREIRE

La firma tiene previsto rematar las labores de derribo en las próximas semanas, poniendo fin así a una mole que no se construyó más que al 35% y que centró la polémica desde que se puso en pie, hace unos 15 años. Un periplo que arrancaba con una denuncia anónima, al parecer de un peregrino, por el impacto que suponía en pleno Camino de Santiago, y que acabó derivando en una denuncia al Concello por valor de 60.000 euros, una salida a subasta infructuosa y su posterior demolición, que tiene un coste cercano a los 280.000 euros.

Después de borrar del mapa este gran bloque, aún queda otro envuelto en críticas en la Rúa da Calexa, también con la licencia de obra caducada y con la previsión de ser destruido en un futuro, que sigue una línea paralela al que está a punto de desaparecer.