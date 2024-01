O obradoiro de Sarria mellora o vello cemiterio e a contorna do Camiño

Os alumnos e alumnas do obradoiro de emprego Camiño de Santiago IV comezaron xa a executar diversas actuacións no concello de Sarria, centradas nestes intres na mellora do vello cemiterio municipal, situado a carón da ruta xacobea, onde tamén farán obras para darlle continuidade ao labor dun taller anterior.

O obradoiro, dirixido por Enrique Mayo López, conta con dous monitores, unha administrativa a vinte alumnos-traballadores, repartidos entre as especialidades formativas de carpintaría e pavimentos. Estes últimos traballan estes días en acondicionar o camiño central do cemiterio cun empedrado de lousa, dende a entrada ata a antiga sala de autopsias.

Esta construción utilizábase nos seus tempos para o exame forense dos corpos dos peregrinos que falecían preto de Sarria e que, nalgúns casos, mesmo recibían sepultura nesta necrópole. Hoxe é unha pequena estrutura que serve como protección ante as inclemencias do tempo para as persoas que acoden ao cemiterio e que tamén será restaurada.

Traballos que acometen os alumnos de pavimentos no cemiterio municipal. EP

Segundo explica o director do obradoiro, no chan colocaranse pezas de granito en substitución do formigón actual e a cuberta será renovada con lousa e madeira, a cal está sendo xa preparada polo módulo de carpintaría nas instalacións do taller que posúe o Concello na Rúa do Porvir.

"Compramos o material no aserradeiro e despois os alumnos preparan todo no taller, tanto o cango como as vigas, ademais de vernizar, darlle pintura ou o tratamento que proceda. Tamén a colocan eles mesmos na edificación. É un módulo moi interesante, porque van ter un coñecemento continuo do proceso de construción en madeira dende a orixe ata a posta en obra", afirma Enrique Mayo.

Os especialistas deste módulo rehabilitarán asemade a porta principal de acceso á casa do Concello (de madeira maciza de castiñeiro), así como toda a carpintaría exterior da antiga prisión comarcal, tamén situada a pé do Camiño Francés, ademais de forrar con madeira o edificio dos baños do campo da feira para "integralo na contorna e darlle un aspecto máis cálido e acolledo".

UNHA PEQUENA PRAZA. A zona de entrada ao cemiterio tamén será mellorada coa creación dunha pequena praza, con empedrado en lousa, que terá unha dobre función: por unha banda embelecer este punto, a carón do mosteiro da Magdalena, e pola outra evitar que estacionen vehículos.

A maiores, concreta o director, colocarase no muro lateral esquerdo da necrópole un pequeno teito para evitar os danos provocados pola auga na parede. Nese mesmo lateral, por onde pasa o Camiño Francés, completarase o acondicionamento dunha beirarrúa en chapacuña que xa comezara un taller anterior e que ten como obxectivo diferenciar a zona de tránsito de vehículos coa de paso de peóns, na súa maioría peregrinos.

O obradoiro Camiño de Santiago IV está xestionado polo Concello e subvencionado pola Consellería de Emprego da Xunta cunha aportación de 531.000 euros. Comezou no mes de novembro e ten unha duración dun ano, no que combina formación teórica e práctica.

Neste caso, as clases de pavimentos impártense na antiga prisión e as de carpintaría na casa da cultura. Ademais, sérvese do taller da Rúa do Porvir.