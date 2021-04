El 'obradoiro' de empleo acondiciona el antiguo consistorio de O Páramo

Los alumnos del obradoiro de empleo del Ayuntamiento de O Páramo se encargan de acondicionar el antiguo consistorio, ubicado en la parroquia de San Martiño de Torre, para utilizarlo para locales sociales.

Los trabajadores se ocuparon de tirar tabiques en la planta baja, la cual será un espacio "diáfano" con el fin de poder realizar reuniones y comidas. En esta zona también instalan una cocina equipada, así como aseos.

Por su parte, el piso superior se dedicará a oficinas y reunión de colectivos vecinales. Además, alberga el archivo histórico del Ayuntamiento.

El antiguo consistorio dispondrá también de un aparcamiento, que se habilita enfrente del inmueble. Este edificio se encuentra abandonado desde hace una década, cuando las dependencias municipales se trasladaron al nuevo inmueble del campo de la feria.

El taller de empleo paramés, que echó a andar este año, cuenta con seis alumnos y se prolonga durante nueve meses.

El obradoiro, bautizado como Ponte de Areas IV, es compartido con los Ayuntamientos de Guntín y O Corgo. Dispone de un total de 20 alumnos repartidos entre los tres municipios y reciben tanto formación teórica como práctica. La actividad es financiada por la Xunta de Galicia con una ayuda de 346.946 euros.

ANTERIOR TALLER. El Ayuntamiento de O Páramo también dispuso el pasado año de un taller de empleo, el cual fue compartido igualmente con los municipios de Guntín y O Corgo. Entonces el obradoiro se encargó de arreglar la antigua vivienda de maestros de la parroquia de Sa con el fin de ceder el uso a una persona que decida poner en marcha una Casa do Maior. Estas instalaciones prestarían atención a vecinos de más de 60 años con dependencia moderada o severa y son financiadas por la Administración autonómica. La entidad realiza convocatorias de ayudas para que particulares puedan solicitarlas y poner en marcha Casas do Maior en concellos del rural que no disponen de este tipo de servicios.

Los trabajadores del obradoiro de empleo del pasado año también se ocuparon de instalar una fuente en el conocido como campo de la capilla de Paredes, la cual había sido construida en otro taller.