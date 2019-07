La obra de la traída de Piñeiroá está pendiente del permiso de la CHMS

El Ayuntamiento de Láncara se encuentra a la espera del permiso de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para finalizar las obras de la traída del agua del núcleo de Piñeiroá, en la parroquia de Cedrón, aseguró el alcalde, Darío Piñeiro.

Tanto vecinos como el BNG reclamaron que se acaben estos trabajos para dotar de abastecimiento al pueblo. El Concello ya construyó un depósito y las canalizaciones para dar servicio a las viviendas, pero en la actualidad los trabajos se encuentran parados. Solo está pendiente de ejecutarse la conexión del depósito con el manantial, que por ahora no se llevó a cabo al faltar la pertinente autorización del organismo de cuenca, explicó.

Los residentes de este núcleo llevan años demandando estas obras, pero "ninguén o fixo ata que nos encargamos nós", destacó el regidor.

El BNG también pidió explicaciones al regidor sobre las obras de la traída, las cuales se encontraban recogidas en el presupuesto del Ayuntamiento de 2018, pactado entre el grupo de gobierno y los nacionalistas, señaló el partido.

MEJORA DE UN VIAL. Para ejecutar la red del abastecimiento fue necesario levantar una pista. Después de estas obras el vial no fue reparado, lo que motivó las críticas del portavoz nacionalista y reclamó que se acondicionara el firme antes de la llegada del invierno. El alcalde socialista aseguró que esta actuación se adjudicó recientemente a una empresa lucense por unos 25.000 euros. "É lamentable que o concelleiro do BNG criticara isto, debería sabelo e tamén que para facer a conexión co manantial é preciso o permiso da Confederación Hidrográfica, que é polo que está parada a obra. O concelleiro está a facer política barata", dijo Piñeiro.

Por otro lado, el regidor criticó que un vecino del núcleo de Piñeiroá se quejara de que todavía no se finalizara el abastecimiento del agua. "Que se queixe o único señor que colle auga da fonte e, ademais, ilegalmente...", manifestó el alcalde.