La obra del Ceip Frei Luis "reforzó" la estructura para solventar las grietas

Las obras ejecutadas por la Xunta en el colegio Frei Luis de Granada de Sarria "reforzaron" la estructrura del edificio para solventar los problemas de grietas y mejoraron la eficiencia energética para lograr un ahorro del 15%, según afirmó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante una visita al centro, donde estudian unos 400 alumnos.

El conselleiro cifró en 1,6 millones de euros la inversión en esta "rehabilitación integral", acometida tras detectarse en 2020 unas grietas que ya habían hecho acto de presencia en 2011 y que obligaron a trasladar al alumnado.

Tras 19 meses, el Frei Luis de Granada pudo comenzar con normalidad el curso 2021-2022. "Os técnicos corroboran que a estabilidade estrutural non se viu en ningún momento comprometida. Os distintos informes sobre o edificio avalan a súa capacidade portante, sinalando como orixe do problema as luces dos vanos dos forxados, que xeraban movementos nos mesmos e ocasionaron a aparición de fisuras", indicó la consellería.

Según dijo, con el refuerzo de la estructura se minimizan esos movimientos, evitando que se formen grietas. Para ello "executouse un recrecido de capa de compresión de formigón estrutural, que se ancorou sobre capa de compresión existente", lo que permitió mejorar el comportamiento del forjado, disminuyendo las cargas permanentes. También se colocó nueva tabiquería "con placas de fibra-xeso" y se repararon las fisuras del gimnasio, donde se actuó para eliminar las humedades.

Eficiencia energética. Las obras incluyeron distintas medidas para lograr una mayor eficiencia energética, tales como la aplicación de un sistema aislante de envolvente continua por el exterior, colocación de ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble, persianas nuevas, sustitución de luminarias por otras de alta eficiencia, falso techo acústico y nuevas carpinterías interiores y pavimentos, explicaron desde Educación.

Por último, se mejoraron las condiciones de acceso y evacuación y se instaló nueva infraestructura de telecomunicaciones.

El conselleiro señaló que la obra "supón un compromiso cumprido da Xunta coa comunidade educativa deste concello, co que acordamos facer unha renovación total do centro tras os problemas de fisuras". Insistió en que los trabajos "melloran o confort" de los usuarios y que la reforma estructural cuenta "co aval dos técnicos".

El Concello: malestar por no haber sido invitado al acto

La visita de este lunes al colegio Frei Luis de Granada —en la que Román Rodríguez estuvo acompañado, entre otros, del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y de concejales del PP de Sarria— motivó las críticas del alcalde, Claudio Garrido, por no haber sido invitado el Concello.



"Me parece una descortesía institucional cuando es una obra en un edificio titularidad del Ayuntamiento y cuando hubo una comisión municipal de seguimiento de esta actuación", denunció.



Final de obras



"Es más, todavía estamos esperando que se nos comunique por parte de Educación el final de las obras", añadió el regidor. "Nosotros hemos sido respetuosos y hemos colaborado con la consellería en la ejecución de unos trabajos pensados en la población escolar y en su seguridad. Esto es una falta de respeto de la Xunta, que está haciendo una utilización partidista de las instituciones", opinó.



Visita al CAPD



Según su versión, el Concello tampoco fue informado de la reciente visita del director xeral de Maiores al Centro de Atención a Persoas con Discapacidade para ver otras obras.