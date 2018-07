La obra de ampliación del cementerio de Sarria estará finalizada en dos meses

La alcaldesa de Sarria, Pilar López, achacó el retraso de ocho meses en el pago a proveedores a que no se licitaron 25 contratos mayores.

Aseguró que el 90 por ciento de estas facturas tienen reparos de intervención porque debían estar licitados estos contratos. "O PP durante o seu mandato non sacou nin un destes contratos a licitación", afirmó la regidora. Esta negó que no se realizaran estos pagos a proveedores por no tener una partida, sino que se podría realizar una modificación presupuestaria. "Estamos vendo como facer para levantar o reparo. Encontrámonos pendentes dun informe xurídico", aclaró.

Según la alcaldesa, en el anterior mandato ya hubo retrasos en los pagos a proveedores de "máis de oito meses". Culpó al PP de que otras facturas tengan una demora de dos años porque votaron en contra de un reconocimiento extrajudicial de crédito. "Hai unhas 200 familias esperando polo pago desas facturas", dijo.

También reiteró que ella no suspendió pagos en enero de 2017, sino que aseguró que se debió a un informe de intervención y secretaría y a que el PP votó en contra de la creación de una plaza de tesorero habilitado.